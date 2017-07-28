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İsrail'den Mescid-i Aksa açıklaması

İsrail, Mescid-i Aksa'da bu hafta 50 yaşından altından kişilerin cuma namazına katılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

28 Temmuz 2017 Cuma 09:00
İsrail'den Mescid-i Aksa açıklaması

İsrail askerleri, güvenlik kontrolü olmaksızın Müslümanlar'ın Mescid-i Aksa'ya girişlerine dün izin vermişti. Bunun üzerine Müslümanlar boykotlarını bırakarak, kutsal mekana akın etti.

Bu sabah yapılan bir açıklamanın ise bölgedeki hâlihazırda yaşanan büyük gerilimi sürdürmesi bekleniyor. AFP haber ajansına göre, İsrail bugün düzenlenecek cuma namazına 50 yaş altı Müslümanların katılmasını yeniden yasaklandı. 

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 09:00
  1. israil
  2. Mescid-i Aksa
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