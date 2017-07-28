İsrail'den Mescid-i Aksa açıklaması

İsrail askerleri, güvenlik kontrolü olmaksızın Müslümanlar'ın Mescid-i Aksa'ya girişlerine dün izin vermişti. Bunun üzerine Müslümanlar boykotlarını bırakarak, kutsal mekana akın etti.

Bu sabah yapılan bir açıklamanın ise bölgedeki hâlihazırda yaşanan büyük gerilimi sürdürmesi bekleniyor. AFP haber ajansına göre, İsrail bugün düzenlenecek cuma namazına 50 yaş altı Müslümanların katılmasını yeniden yasaklandı.

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