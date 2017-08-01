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İsrail'den küstah açıklama

1948 yılından bu yana binlerce Filistinliyi göçe mecbur eden ve daha sonrasında ülkelerine dönüş hakkı tanımayan İşgalci İsrail aynı planı Gazze'de uygulamayı düşünüyor.

01 Ağustos 2017 Salı 14:09
İsrail'den küstah açıklama

İsrail'in Gazze üzerindeki işgal politikasını eleştiren eski Milli Savunma Bakanı Yaakov Amidror ülkesinin Gazze krizini çözmek için önünde üç seçeneği olduğunu söyledi.
 
Yaakov Amidror'a göre birinci seçenek, " Gazze'yi işgal ederek bölgede büyük bir ekonomi inşa edip Hamas'ı temizlemek", ikinci seçenek ise, "Kısa bir süreliğine Gazze'ye girip Hamas'ı temsil eden ne varsa yok edip akabinde hemen bölgeden çıkmak."
 
İlk iki seçeneğin sonrasında İsrail'in başına işler açacağını düşünen Yaakov Amidror'a göre ise İsrail'in geleceğini tehdit etmeyecek şekilde kalıcı çözümün sağlanmasının yolu sunduğu üçüncü seçenek.
 
Amidror'un sunduğu üçüncü seçenek ise Gazzelileri göçe zorlamak. Gazze içerisindeki mevcut krizin devamının sağlanması durumunda kuşatma altında kalan Gazzeliler evlerini terk etmek zorunda kalacak ve İşgalci İsrail Gazze'ye yerleşecek.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 14:09
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