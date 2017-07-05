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İsrail'den Kudüs'te 800 yeni işgal konutuna onay

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, üç Yahudi işgal biriminde 800 yeni konutun inşasını onayladı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:42
İsrail'den Kudüs'te 800 yeni işgal konutuna onay

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi'nin, üç Yahudi işgal biriminde 800 yeni konutun inşasını onayladığı bildirildi. 

İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre, Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat, komitenin Pisgat Zeev, Ramot ve Gilo işgal birimlerinde 800 konutun inşasına onay verdiğini söyledi. Barkat, kararı, "Kudüs'te inşaatlar zaruridir. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak güçlendirmek için bunların sürmesi gerekiyor." sözleriyle savundu.

Barkat ayrıca, komitenin, Doğu Kudüs’ün Es-Sevahire, Rasu’l-Amud, Şuafat ve Et-Tur bölgelerinde Filistinliler için 114 konutluk projeyi değerlendireceğini belirtti.

İsrail hükümeti 28 Mayıs'ta, İsraillilerin "Kudüs'teki Eski Belde havzası" olarak isimlendirdiği bölgenin genişletilmesi için yaklaşık 14 milyon dolar değerindeki Yahudi işgal projesini onaylamıştı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, 1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi işgalbirimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'ü işgal altında tutuyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:42
  1. İSRAİL
  2. KUDÜS
  3. İsrail hükümeti
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