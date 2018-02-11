İsrail'den kritik itiraf!

İsrail Savunma Kuvvetleri'nın Twitter hesabında İngilizce yayınlanan infografikte, "Pilotlar talimatlara uygun olarak uçağı terk etti ve İsrail topraklarına iniş yaptı" dendi.

Ayrıca, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kaptan pilotun kendisini fırlattığı sırada ciddi travma geçirdiğini ve ameliyat edildikten sonra Hayfa'da hastaneye yatırıldığını, yardımcı pilotun ise hafif yaralarla kurtulduğunu ve ‘artık ayakta olduğunu' belirtti.

"UÇAĞI S-200 VE BUK HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DÜŞÜRDÜ"

İsrail ordusu ise uçaklara Suriye hükümet birlikleri tarafından Rus üretimi S-200 ve Buk hava savunma sistemlerinden ateş edildiğini açıkladı.