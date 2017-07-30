İsrail’den izin almamak için bakın ne yapacak?

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylar üzerine ilişkileri askıya aldığı İsrail’den izin almamak için sağlık kontrolü kapsamında yurt dışına çıkmayacağı belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Nebil Şaas AA muhabirine, “Başkan Abbas, İsrail’in Mescid-i Aksa’daki uygulamaları üzerine ilişkileri askıya alması nedeniyle Filistin’den çıkmayacak.” dedi.

Abbas’ın İsrail ile ilişkileri belirsiz bir süre için dondurduğuna dikkati çeken Şaas, “Filistin Yönetimi, bu askıya alınmış ilişkileri aktifleştirmek için acele etmeyecektir. Kararlarında değişiklik yapma konusunda da gerekli incelemeleri yapacaktır. Ancak biz halkımızın hapis hayatı yaşamasını da istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şaas, Abbas’ın sağlık kontrolü yaptırma ihtiyacı duyduğunu belirterek, “İşgal altındaki Batı Şeria’dan yurt dışına gitmek, İsrail’in iznine tabidir. Başkan Abbas da sağlık kontrolünü Ramallah’ta yaptırmayı tercih etti. Sağlık durumu iyi ve her zamanki işlerine devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Abbas’ın yurt dışına çıkışının İsrail ile koordinasyon çerçevesinde gerçekleştiğine vurgu yapan Şaas, “Aynı sebepten Başkan Abbas Batı Şeria dışına çıkmayacak.” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, rutin sağlık kontrolünü dün Ramallah’taki Arap İstişari Hastanesi’nde yaptırmıştı.

Abbas, 21 Temmuz'da "Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler kalkana kadar İsrail ile tüm ilişkileri askıya aldıklarını" açıklamıştı.

İKİ HAFTADA NELER OLDU?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Dedektörlerin yerleştirildiği ilk günden itibaren Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda eden Filistinliler, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalmıştı.

Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine kaldırılmıştı.

Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine 27 Temmuz Perşembe günü ikindi namazı için Harem-i Şerif'e gelmiş ancak İsrail polisi önce Aksa'nın bazı kapılarını açmamıştı. Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açılmış ve on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmişti.

İsrail polisi daha sonra Aksa'nın içinde ve dışındaki Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale ederek, Aslanlı (Esbat) Kapı dışındaki tüm kapıları kapatmıştı. Polisin müdahalesinde yüzden fazla Filistinli yaralanmıştı.