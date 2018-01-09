İsrail'den itiraf gibi açıklama: İsrail'in İran'da...

Mossad başkanı Yossi Cohen bugün katıldığı toplantıda İran'da çıkan olayları değenledirerek, "İsrail'in İran'da gözleri, kulakları ve daha fazlası var" dedi.



İran'daki ekonominin kötüye gittiğini vurgulayan Cohen, "Ekonominin kötü olması gerçeği insanları sokağa itiyor. Birinin bu beklentileri yumuşatması gerekiyor. İran'da devrimi görmek istiyorum ancak protestocular güvenlik güçleriyle karşı karşıyalar. Bu arada İran'ın Ortadoğu'da yaptığı harcamanın giderek arttığını gözlemliyoruz" ifadelerine yer verdi.

(star.com.tr)