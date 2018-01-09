İsrail'den itiraf gibi açıklama: İsrail'in İran'da...
Terör devleti İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın başkanı Yossi Cohen, İran'da çıkan olaylarla ilgili itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.09 Ocak 2018 Salı 16:35
Mossad başkanı Yossi Cohen bugün katıldığı toplantıda İran'da çıkan olayları değenledirerek, "İsrail'in İran'da gözleri, kulakları ve daha fazlası var" dedi.
İran'daki ekonominin kötüye gittiğini vurgulayan Cohen, "Ekonominin kötü olması gerçeği insanları sokağa itiyor. Birinin bu beklentileri yumuşatması gerekiyor. İran'da devrimi görmek istiyorum ancak protestocular güvenlik güçleriyle karşı karşıyalar. Bu arada İran'ın Ortadoğu'da yaptığı harcamanın giderek arttığını gözlemliyoruz" ifadelerine yer verdi.
(star.com.tr)