İsrail'den İstanbul'a geldiler...

İsrail'in yıllardır uyguladığı abluka ile Filistinli gruplar arasında sağlanan uzlaşıda yaşanan aksaklıklar, Gazze Şeridi'nde hayatın her alanını etkiliyor. Bu durumdan büyük ölçüde etkilenen, bakıma muhtaç yaşlıların kaldığı tek kurum da kendilerine sığınan ihtiyaç sahiplerine temel hizmetleri sunmaktan yoksun.

Gazze'deki tek yaşlı bakım merkezi El-Vefa, halihazırda altmış yaş üzerinde herhangi bir geliri olmayan 43 kadın ve erkeği misafir ediyor. Bütçesini, bağışlarla oluşturan kurumda, sunulan hizmetler için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

El-Vefa Yaşlı Bakım Merkezi Yönetim Müdürü Besman el-Aşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık beş aydır mali anlamda büyük sıkıntı yaşadıklarına işaret ederek, "Karşılaştığımız ekonomik zorluklar, misafirlerimize sunduğumuz hizmete gölge düşürdü." dedi.

Bütçelerinin büyük oranda bölge halkının bağışlarıyla oluştuğunu ifade eden Aşa, şunları söyledi:

"Gazze Şeridi'ndeki ekonomik durumun zayıflığı ile bağışların azalması, kurumun ihtiyaçlarını gerektiği gibi karşılayamamasına yol açtı. Kurumda; gıda ve sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların yanı sıra idari ve personel maliyetinin düşürülmesi ve çalışanların maaşlarının yüzde 30 ila 50 oranında kesintiye uğraması gibi sıkıntılar baş gösterdi."

HİZMETLERDE KISITLAMA

Misafirlere yönelik fizyoterapi seanslarının haftada 7'den 4'e düşürüldüğüne işaret eden Aşa, "Rahatlama ve eğlence programlarının tamamı askıya alındı. Psikoloji uzmanlarına bütçe ayrılamadığı için destek ve psikoterapi programları da durduruldu." ifadesini kullandı.

Aşa, programlarda yapılan kısıtlamaların, yaşlıları olumsuz etkilediğini belirterek, "Bilinmezliğin önünde duruyoruz. Gelecek günlerin bugünden daha zor olacağını biliyoruz. Kurum kapanırsa bu yaşlıların nereye gideceğini bilmiyoruz." diye konuştu.

Bazı yaşlıların özel bakıma ihtiyacı olduğunu bu durumlarda da ayrıca zorlanıldığına dikkati çeken Aşa, "Yemek öğünleri ve sağlık ihtiyaçlarında kısıtlamaya gitmeyi planladık ancak yaşlıların zayıf bedenleri tahammül edemeyeceği için bunu uygulamak bir hayli zor." dedi.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi tarafından hazırlanan raporda, Gazze Şeridi'ndeki insani ve iktisadi durumun çökmeye başladığı kaydedildi.

Gözlemevindeki hukuk araştırmacısı Muhammed Sıyam da bölgede sık sık yaşanan elektrik kesintileri sırasında jeneratörleri çalıştırabilmek için gerekli yakıtın olmadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Yaşlı insanların sürekli ısınmaya ihtiyacı var. Ayrıca bazılarının tedavisi için 24 saat çalışması gereken elektrikli cihazlar bulunuyor."

İsrail, Hamas'ın 2006'daki seçimlerden başarıyla çıkmasının ardından Gazze'ye abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen bu abluka aralıksız şekilde devam ediyor.

Gazze'de yaşanan sıkıntılar da göz önüne alınarak yürütülen müzakereler çerçevesinde Hamas ve Fetih heyetleri, 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "Uzlaşı Anlaşması"nı imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirmesi kararlaştırılmıştı.