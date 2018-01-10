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İsrail'den iran açıklaması

İsrail istihbarat servisi MOSSAD Başkanı Yossi Cohen, İsrail'in İran'da "gözü ve kulağı" olduğunu söyledi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 18:18
İsrail'den iran açıklaması

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Cohen bir  etkinlikte yaptığı konuşmada, İran'daki son protestolarla ilgili  değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail'in, İran'da gözü, kulağı ve daha başka şeyleri var."  ifadelerini kullanan Yossi, ülkedeki son protestoların İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin halkın ekonomik beklentilerini karşılayamamasından kaynaklandığını  savundu.

İran'da bir devrim olduğunu görmek istediğini ancak beklentileri makul  tutmak gerektiğini ifade eden Cohen, ekonomik koşulların insanları sokağa  itmesine karşın bu protestocuların muhalif güçlerle yüzleştiğini belirtti.

ABD'NİN İRAN POLİTİKASI DEĞİŞTİ

 Tahran'ın "Ortadoğu'daki emellerini gerçekleştirmek için güvenliğe  daha fazla para harcadığını" öne süren MOSSAD şefi Cohen, ABD'nin Ortadoğu  anlayışının da Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle değiştiğini kaydetti.

Cohen, "(ABD'nin politikalarında) İsrail'in güvenlik çıkarlarını daha  fazla dikkate alan değişimler görüyoruz ve bu durum İran etkisinin yönünü  değiştirmemize yardım edecek." dedi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 18:18
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