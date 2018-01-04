Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güney sınırında tarım arazilerini bombaladığı bildirildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 09:56
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Filistinli emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Refah kentinde tarım arazilerini hedef aldı.

Saldırıda insani kayıp yaşanmadığı belirtildi. Konuyla ilgili İsrail tarafından henüz açıklama yapılmadı. İsrail, zaman zaman "Gazze'den füze atıldığı iddiasıyla" Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 09:56
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. İsrail
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selahattin Demirtaş eşbaşkanlığı bırakıyor
    1. Selahattin Demirtaş eşbaşkanlığı..
    2. Gramaj oyununa dikkat! ‘Ekmeğinizi..
    3. Moody's'ten petrol açıklaması
    4. Ünlü futbolcu Podolski dönerci oldu
    5. Galatasaray'dan Sivasspor'a transfer!
    6. Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2..
    7. Bist’te ulaştırma sektörüne yoğun talep
    8. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    9. Aydın'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
    10. Kars'ta şaşırtan görüntü! Halıyla...
    11. Dağ aslanı maket geyikle böyle trollendi
    12. Petrol fiyatları 2.5 yılın zirvesinde!
    13. Donald Trump seçim komisyonunu feshetti
    14. Ne döviz ne borsa, en kârlısı tarla
    15. İstanbul’da büyük operasyon… Asker..
    16. İlber Ortaylı: İran, Irak ve Suriye..
    17. Blair'den Donald Trump'a "dinleme"..
    18. 'İmam Hatip Liselerine tercih oranları..
    19. İstanbul Milletvekili Kaya HDP'li..
    20. Süper Lig ekibinden Robinho bombası!
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Türkiye'den İran'daki 'bozkurtlara' mesaj!
    Türkiye'den İran'daki 'bozkurtlara' mesaj!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha