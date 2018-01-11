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İsrail'den füze alacaklar...

Hint makamlarının geçen hafta iptal ettiği füze siparişini Netanyahu'nun Yeni Delhi ziyareti öncesinde yeniden gözden geçirdiği ileri sürüldü.

11 Ocak 2018 Perşembe 17:46
İsrail'den füze alacaklar...

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Yeni Delhi ziyareti öncesinde, Hindistan hükümetinin geçen hafta iptal ettiği füze anlaşmasını yeniden gündeme aldığı iddia edildi.

Hindustan Times gazetesi ordu kaynaklarına dayandırdığı haberde, Hint makamlarının İsrail savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems tarafından üretilen Spike anti-tank füzelerinden 8 bin adet sipariş edilmesi için alternatif bir yöntem arayışında olduğunu öne sürdü.

Yeni Delhi yönetimi, yaklaşık 500 milyon dolara mal olması beklenen alımı geçen hafta iptal etmişti. Spike füzeleri yerine yerli yapım Nag füzelerinin tercih edileceği açıklanmıştı. Ancak gazete Hint ordusunun muharebe sahasında test edilmiş ve Nag füzelerine göre daha uzun menzilli ve hafif olan İsrail yapımı füzeleri tercih ettiğini savundu.

Füze siparişinde devletten devlete satın alma yoluna başvurulabileceği kaydedildi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) verilerine göre, 2016 yılında Hindistan'a 599 milyon dolar değerinde silah satan İsrail, Rusya'nın ardından ülkenin en büyük ikinci silah tedarikçisi oldu.

Hindistan, İsrail'in 2016 yılında 1,2 milyar dolara ulaşan silah ihracatının en büyük pazarı olarak dikkat çekiyor.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 17:46
  1. Stockholm
  2. Hindistan
  3. Yeni Delhi
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