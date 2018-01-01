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İsrail'den flaş 'İran' açıklaması! Göstericilerin...

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İranlı göstericilerin ortaya koyduğu mücadeleyi kazanmasını umduğunu söyledi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:07
İsrail'den flaş 'İran' açıklaması! Göstericilerin...

Bir İsrail radyosuna demeç veren Katz, "İran'ın iç meselelerine karışmıyoruz ancak İran halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesini kazanmasını gönülden temenni ediyorum" dedi.

'İSRAİL VE BÖLGE GENELİNE YÖNELİK TEHDİTLER ORTADAN KALKAR'

Bakan, İran halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesini kazanması halinde İsrail ve bölge geneline yönelik tüm tehditlerin ortadan kalkacağını savundu.

'TRUMP'IN TUTUMU İÇ DURUMU DA ETKİLİYOR'

İsrail'in üçüncü ülkelerin iç meselelerine müdahale etmeme ilkesine bağlı olduğunu ve bu nedenle ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine İran'daki gösterilerin devamını açıkça talep etmeyeceğini kaydeden Katz, "Başkan Trump'ın nükleer anlaşmaya karşı takındığı sert tutum, anlaşmayı gözden geçirmesi ve Tahran'ı yaptırımlarla tehdit etmesi, hiç şüphe yok ki, iç durumu da etkiliyor" diye ekledi.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 18:07
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