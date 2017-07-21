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İsrail'den flaş iddia: Gizlice görüştüler!

İsrail basını: Netanyahu ve BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan 2012 yılında gizlice görüştü.

21 Temmuz 2017 Cuma 12:26
İsrail'den flaş iddia: Gizlice görüştüler!

İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan ile 2012 Eylül ayında New York'taki İsrail başbakanının otel odasında gizlice bir araya geldi.

Netanyahu ve bin Zayed İran'ın nükleer sorunlarını görüşürken, El Nahyan Netanyahu'ya Filistinliler ile barış sürecinde ilerleme olmadığı sürece ülkesinin İsrail ile ilişkilerinin güçlenmeyeceğini söyledi.

Toplantı 28 Eylül 2012 yılında New York'taki BMGK toplantısında gerçekleşti. Netanyahu kurulda yaptığı konuşmada İran'ın nükleer programının kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, nükleer silah oluşturmak için yeterli miktarda zenginleştirilmiş uranyum elde edilmesinin önlenmesi gerektiğini söylemişti.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 12:26
  1. Abdullah bin Zayed el Nahyan
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