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İsrail'den Filistinlilerin aranmasına 'şantajlı' izin

İsrail'in, Gazze Şeridi sınırında havaya uçurduğu tünelde kaybolanların aranmasına şartlı şekilde izin verileceği bildirildi.

03 Kasım 2017 Cuma 15:32
İsrail'den Filistinlilerin aranmasına 'şantajlı' izin

Filistin Sivil Savunma Otoritesinden yapılan açıklamada, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail'in tünelde kaybolanların aranması işlemlerinin tamamlanması için sınır çitinin yakınına ilerlemeye izin vermediğini iletti." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in tünelde kaybolan İslami Cihad Hareketi mensuplarının aranmasına izin vermesi için "Gazze'deki kayıp İsrail askerleriyle ilgili bilgi almayı" şart koştuğu belirtilerek, "İsrail'in şartları uluslararası hukuka aykırı. Başka bir şeyle ilişkilendirilemeyecek insani bir meselede şantaj yapmak sayılır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'in işgal atındaki topraklarda faaliyetlerini yürüten "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi"nin (COGAT) Başkanı Tümgeneral Yoav Mordechai de İsrail'in Gazze Şeridi sınırı yakınlarında havaya uçurduğu tünelde kaybolan İslami Cihad Hareketi mensuplarının aranmasına izin vermeyeceklerini belirtmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, tünelde hayatını kaybedenleri arama çalışmaları gerçekleştirmek için İsrail'in onayını beklediklerini açıklamıştı.

İsrail'in geçen pazartesi günü Gazze Şeridi sınırı yakınındaki bir tüneli patlatması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş,12 kişi yaralanmıştı.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 15:32
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