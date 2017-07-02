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İsrail'den Filistinli kadın milletvekiline gözaltı

İsrail ordusu, Filistin Yasama Konseyi'nde milletvekili Halide Cerrar'ı Ramallah'ta gözaltına aldı.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:26
İsrail'den Filistinli kadın milletvekiline gözaltı

İsrail ordusu, Filistin Yasama Konseyi'nde milletvekili Halide Cerrar'ı Ramallah'ta gözaltına aldı.

Görgü şahitlerinden edinilen bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir güç, Cerrar'ın Ramallah kentindeki evine baskın düzenleyerek arama yaptı ve ardından Cerrar'ı gözaltına aldı.

İsrail yönetiminden Cerrar'ın gözaltına alınmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) önde gelen liderleri arasında yer alan ve eski bir tutuklu olan Cerrar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların haklarını savunmasıyla biliniyor.

İsrail, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:26
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