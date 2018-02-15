Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail'den Esed rejimine uyarı!

İsrail, Esed rejiminin kullandığı kimyasal silahların etkisinin topraklarına ulaşması halinde "en sert şekilde" karşılık vereceğini duyurdu.

15 Şubat 2018 Perşembe 14:22
İsrail'den Esed rejimine uyarı!

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kullandığı kimyasal silahların topraklarına ulaşmasından endişe eden İsrail'in, bunun gerçekleşmesi halinde Suriye rejimine "en sert biçimde karşılık vereceği" bildirildi.

İsrail yerel basınında çıkan haberlere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, farklı ülkelerdeki 15 büyükelçiliğine, Esed rejiminin İsrail sınırı yakınlarında kimyasal silah kullanması ve bu silahların etkilerinin İsrail topraklarına ulaşmasından endişe duyduğunu bildirdi.

Büyükelçilere gönderilen mesajda, bulundukları ülkedeki en üst düzey karar alıcılara, kimyasal saldırıların İsrail'e ulaşması durumunda "Bunun, İsrail'in mümkün olan en sert biçimde karşılık vermesini gerektireceği" mesajının iletilmesi talep edildi.

"İran'ın Hizbullah terör örgütüne desteğini kesmesi" yönünde yaptıkları çağrıları uluslararası topluma hatırlatmalarını büyükelçilerden isteyen İsrail Dışişleri Bakanlığı, ayrıca elçilere "İran'ın Suriye'deki yayılmacılığına karşı İsrail'in harekete geçme arzusunun yeterince ciddiye alınmadığını" aktarmaları çağrısını yaptı.

İsrail ordusu, bir süre önce Suriye'den kalkan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğünü duyurmuş, buna karşılık Suriye'deki "İran'a ait hedeflere" hava saldırısı düzenlemişti. Saldırı sırasında İsrail'e ait bir F-16 düşürülmüştü.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 14:22
  1. İsrail
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa otomobil pazarı ocakta yüzde 6,8 arttı
    1. Avrupa otomobil pazarı ocakta yüzde..
    2. Afrin'de yakalanan YPG'li teröristten..
    3. Süleymani, İsrail'i böyle tehdit etti:..
    4. TSK, terör örgütünü oradan da sürdü
    5. Polis noktasına EYP'li saldırıya 3..
    6. Konyaspor'dan olağanüstü kongre mesajı
    7. Kayseri'de FETÖ bahanesiyle..
    8. Türkiye'nin yeni sırası belli oldu
    9. İstanbul Beyoğlu'nda yakalanan 3 ton..
    10. Selahattin Demirtaş'tan Yasin Börü..
    11. A Milli Takım sıralamada 3 basamak..
    12. Elçiliklere gönderilen zarflar..
    13. ABD'li bakan Tillerson neye uğradığını..
    14. Çin'de H7N4 ilk kez bir insanda görüldü!
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi..
    16. Türk askeri Cinderes'e dayandı!..
    17. İsrail'den Esed rejimine sert uyarı!
    18. Merkez Bankasından yıl sonu dolar..
    19. 4 Mevsim fotoğrafçıların uğrak yeri:..
    20. Soy ağacını öğrenenler bunu yapmaya..
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?