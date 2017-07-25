İsrail'den Erdoğan'a küstah cevap: Osmanlı...
Terör devleti İsrail Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben küstah ifadelerin aldığı bir açıklama yayımladı.25 Temmuz 2017 Salı 23:16
Mescid-i Aksa'da devlet terörü uygulayan İsrail, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hadsiz ve küstah ifadelerle cevap verdi.
'Osmanlı İmparatorluğu geride kalmıştır' denilen açıklamada şunlar söylendi:
"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti üyelerinin toplantısındaki ifadeleri saçma, hayali ve çarpıtılmıştır. Kendi ülkesinin zor sorunları ile ilgilenmesi çok daha akıllıca olurdu.
"KUDÜS YAHUDİLERİN BAŞKENTİDİR VE GELECEKTE DE ÖYLE OLACAKTIR"
Osmanlı İmparatorluğu günleri geride kalmıştır. Kudüs geçmişte de Yahudi halkının başkenti olmuştur, halihazırda başkentidir ve gelecekte de öyle olacaktır.
İsrail Hükümeti geçmişe nazaran güvenliğe, özgürlüğe, inanç serbestisine ve bütün azınlık haklarına saygılıdır.
Camdan bir sarayda yaşayanların başkalarına taş atmamaları gerekir."
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hassan12 dk önce İsrail diye bir devlet hiç olmamıştır ve olmayacaktır...................... Nuri Özasma14 dk önce Sen öyle san Yahudi Osmanlı torunları hakkInIzdan gelecek AllahIn izniyle Vatanim 17 dk önce Kuzeyden gelecek ve agac arkasına gizlenmek zorunda kslaginiz günleri bekleyin! HACI18 dk önce Evet Osmanlı geçmiş zamanda kaldı.Şunu unutmayın torunları yaşıyor.Kudüste hala ümmetin.Bu dünyada hiçbir zaman rahat uyumayacaksınız. Zeki18 dk önce Belliki bunları gerçekten Osmanlı korkusu sarmış Orhan 21 dk önce Vay kahbeler vay Hasen22 dk önce Korkudan ne diyeceklerini şaşırdı zavallılar. Ahmet24 dk önce En kısa zamanda çehennem ateşinde yanacaksınız ebedi olan cehennemde bizimkiler ebedi cennete sizinkiler ebedi yanacak odun olacaksınız Timur28 dk önce Zeytindagina geldigimizde kudusun kime ait oldugunu anlayacaksiniz Fatih30 dk önce Sizin kökünüzü kazıyana kadar savaşacağız şimdilik dilimizle yakında tokadımızıda yiyeceksiniz allahın izniyle kaçacak delik arayacaksınız osmanlı geride kalmadısancak düştüğü yerden tekrar kalkacak kafirler kardeşlerimize yaptığınız zulmün hesabını vereceksiniz