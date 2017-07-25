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İsrail'den Erdoğan'a küstah cevap: Osmanlı...

Terör devleti İsrail Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben küstah ifadelerin aldığı bir açıklama yayımladı.

25 Temmuz 2017 Salı 23:16
İsrail'den Erdoğan'a küstah cevap: Osmanlı...

Mescid-i Aksa'da devlet terörü uygulayan İsrail, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hadsiz ve küstah ifadelerle cevap verdi.

'Osmanlı İmparatorluğu geride kalmıştır' denilen açıklamada şunlar söylendi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti üyelerinin toplantısındaki ifadeleri saçma, hayali ve çarpıtılmıştır. Kendi ülkesinin zor sorunları ile ilgilenmesi çok daha akıllıca olurdu.

"KUDÜS YAHUDİLERİN BAŞKENTİDİR VE GELECEKTE DE ÖYLE OLACAKTIR"

Osmanlı İmparatorluğu günleri geride kalmıştır. Kudüs geçmişte de Yahudi halkının başkenti olmuştur, halihazırda başkentidir ve gelecekte de öyle olacaktır.

İsrail Hükümeti geçmişe nazaran güvenliğe, özgürlüğe, inanç serbestisine ve bütün azınlık haklarına saygılıdır.

Camdan bir sarayda yaşayanların başkalarına taş atmamaları gerekir."

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 23:16
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  6. Ortadoğu Haberleri
  • hassanhassan12 dk önce
    İsrail diye bir devlet hiç olmamıştır ve olmayacaktır......................
  • Nuri ÖzasmaNuri Özasma14 dk önce
    Sen öyle san Yahudi Osmanlı torunları hakkInIzdan gelecek AllahIn izniyle
  • Vatanim Vatanim 17 dk önce
    Kuzeyden gelecek ve agac arkasına gizlenmek zorunda kslaginiz günleri bekleyin!
  • HACIHACI18 dk önce
    Evet Osmanlı geçmiş zamanda kaldı.Şunu unutmayın torunları yaşıyor.Kudüste hala ümmetin.Bu dünyada hiçbir zaman rahat uyumayacaksınız.
  • ZekiZeki18 dk önce
    Belliki bunları gerçekten Osmanlı korkusu sarmış
  • Orhan Orhan 21 dk önce
    Vay kahbeler vay
  • HasenHasen22 dk önce
    Korkudan ne diyeceklerini şaşırdı zavallılar.
  • AhmetAhmet24 dk önce
    En kısa zamanda çehennem ateşinde yanacaksınız ebedi olan cehennemde bizimkiler ebedi cennete sizinkiler ebedi yanacak odun olacaksınız
  • TimurTimur28 dk önce
    Zeytindagina geldigimizde kudusun kime ait oldugunu anlayacaksiniz
  • FatihFatih30 dk önce
    Sizin kökünüzü kazıyana kadar savaşacağız şimdilik dilimizle yakında tokadımızıda yiyeceksiniz allahın izniyle kaçacak delik arayacaksınız osmanlı geride kalmadısancak düştüğü yerden tekrar kalkacak kafirler kardeşlerimize yaptığınız zulmün hesabını vereceksiniz
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