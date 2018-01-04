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İsrail'den de bu beklenirdi! Tecavüze cevaz veren hahamı terfi ettiriyor

Yahudi olmayan kadınlara tecavüz caiz diyen ahlaksız İsrailli, İsrail Ordusu'nda hahambaşı oluyor.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:56
İsrail'den de bu beklenirdi! Tecavüze cevaz veren hahamı terfi ettiriyor

Aljazeera'de yer alan habere göre, İsrail Ordusu’nun kadınlara yönelik açıklamaları tepki çeken Albayı Eyal Karim’i bir sonraki hahambaşı olarak aday göstermesi tartışmaya sebep oldu.

Karim, kadınların askere alınmasının kesinlikle yasak olduğunu ve askerlerin savaşta moral için Yahudi olmayan çekici kadınlara tecavüz edebileceğini söylemişti.

İsrail Ordusu, Cuma günü Haham Karim’in terfi edeceğini duyurunca, 59 yaşındaki din adamının açıklamaları yeniden gündeme geldi. Daha önce paraşütçü birliğinde muharip asker olarak da görev alan Karim, elit keşif birliğinin başına yükseldikten sonra hahamlık vazifesine geri döndü.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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