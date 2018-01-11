İsrail'den çok konuşulacak Arabistan teklifi

Suudi Arabistan'ın Londra merkezli yayın yapan İlaf gazetesine röportaj veren Herzog, İsrail ile Filistinliler arasında kesintiye uğrayan barış sürecini Suudi Arabistan'ın "diriltmesine" yardımcı olması gerektiğini savunarak, Riyad yönetimine Mescid-i Aksa'yla ilgili gelecekteki anlaşmalarda "merkezi rol verilmesi" gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın İslam'ın kutsal mekanlarında üstlendiği rolü metheden Herzog, Mescid-i Aksa'da da Riyad yönetimine rol verilmesi gerektiğini savundu.

- "Suudi Arabistan veliaht prensi en büyük devrimcilerden"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı "Orta Doğu'daki en büyük devrimcilerden biri" olarak niteleyen Herzog, "Kudüs ve Aksa gibi kutsal mekanlar hakkında müzakereler olacak. Suudi Arabistanlılar İslam'ın kutsal mekanlarında büyük sorumluluk sahibi. Mekke ve Medine'deki sorumluluklarını göz önünde bulundurursak, bence Riyad yönetimine bu konuda (Kudüs ve Mescid-i Aksa) merkezi bir rol verilmeli." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir kaç kez bir araya geldiğini hatırlatan Herzog, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail ve Filistin arasında hemencecik barış olacağı" yönündeki görüşüne katılmadığını söyledi.

İsrail ve Filistin halkları arasında en zor günlerin yaşandığını ifade eden Herzog, "Bizim tarafımızda bir ümit kaybı, Filistinliler için yol tıkanıklığı var. Yol çıkmaz sokağa girdiğinde, tek taraflı adımlar öne çıkar. Herkese tek taraflı adımlardan kaçınmaları ve daha rasyonel olmaları çağrısında bulunuyorum. Bence Suudi Arabistan'ın bu aşamada büyük rolü var." dedi.

Herzog, son haftalarda Suudi Arabistan gazetesi İlaf'a konuşan üçüncü İsrailli lider oldu. İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz da İlaf gazetesine konuşarak Suudi Arabistan'a sıcak mesajlar vermişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot İlaf'a verdiği röportajda, "İran'a karşı Suudi Arabistan ve diğer ılımlı Arap ülkeleriyle tecrübe ve istihbarat paylaşmaya hazırız." demişti.

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Katz da Suudi Arabistan'ın Arap dünyasının lideri olduğunu ve İsrail-Filistin barış sürecinin sponsoru olabileceğini savunarak, "İsrail, Suudi Arabistan'ın müzakerelere katılmasından memnuniyet duyacaktır." ifadesini kullanmıştı.

İsrailli liderlerin Suudi Arabistan gazetesine verdikleri mülakatlar iki ülke arasında son yıllarda yaşanan yakınlaşmanın bir işareti olarak gösteriliyor. İsrail ile Suudi Arabistan arasında resmi diplomatik ilişki bulunmuyor.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın yönetimi halihazırda Ürdün'ün Vakıflar Bakanlığına bağlı.

İsrail polisi eşliğinde Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya günlük baskınlar düzenlemesine ve kutsiyetini ihlal etmesine izin veren Tel Aviv yönetimi, Kudüs'ü Yahudileştirmek için izlediği politika kapsamında Filistinlilere de büyük baskı uyguluyor.