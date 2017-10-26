İsrail'den BDS hareketine karşı gizli hamle

İsrail hükümetinin, "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS Hareketi'nin faaliyetlerini engellemek ve harekete bağlı aktivistleri kovuşturmak için Batılı hukuk şirketleriyle gizli anlaşmalar yaptığı ortaya çıktı.

İsrailli insan hakları aktivisti ve hukukçu Eitay Mack yaptığı açıklamada, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetinin son iki yıl içinde BDS'nin faaliyetlerini engellemek için Batılı hukuk şirketleriyle yaptığı gizli anlaşmalara dair resmi belgelere ulaştığını söyledi.

Konuyla ilgili bilgi almak için önce İsrail Dışişleri Bakanlığı'na başvurduğunu dile getiren Mack, bakanlığın böyle bir durumu inkâr ettiğini, ancak daha sonra İsrail Adalet Bakanlığı'ndan anlaşmalarla ilgili belgeleri elde ettiğini belirtti.

Mack, Netanyahu hükümetinin, BDS aktivistlerini kovuşturmak için Batılı 3 hukuk şirketiyle anlaştığını vurgularken, "Adalet Bakanlığı bazı temel verileri gizlese de elde ettiğim belgelerden İsrail'in son 2 yıl içinde bu şirketlere 4 milyon şekel (1,13 milyon dolar) yatırdığını öğrendim." diye konuştu.

İsrail hükümetinin politik nedenlerle bu bilgileri gizlediğini ifade eden Mack, "Güney Afrika'daki Apartheid rejimi karşıtlarını kovuşturmak için gizli bir kampanya başlatmıştı. Şimdi İsrail, kendisini boykot edenlere karşı aynı kampanyayı yürütüyor." dedi.

İsrail'in Batılı hukuk şirketleriyle gizli anlaşmalar yapmasını "korkunç" olarak nitelendiren Mack, şunları söyledi:

"İsrail'in, boykot ve yaptırımlar yoluyla Filistin topraklarındaki işgali sonlandırmayı hedefleyen BDS'ye bağlı aktivistleri kovuşturmak için Avrupa, Amerika ve diğer ülkelerdeki hukuk şirketlerine para akıtması korkunç bir durumdur. İsrail, kamuoyuna açık bir şekilde ve tam bir şeffaflıkla Avrupa Birliği'nden finanse edilen insan hakları örgütlerini kovuştururken, Filistin topraklarında uygulanmakta olan apartheid rejimini boykot edenleri takip eden şirketlere gizlice para yatırıyor. Neden bu gizlilik?"

Mack, Netanyahu hükümetini söz konusu anlaşmalar hakkında kamuoyuna açıklama yapmaya çağırırken, "Eğer hükümet milyonlarca şekele varan bu anlaşmalarla ilgili bilgileri açıklamazsa, hükümetten resmi olarak bilgileri almak için önümüzdeki hafta konuyu İsrail Yüksek Mahkemesi'ne taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi", uluslararası alanda İsrail'in ekonomik, akademik, kültürel ve siyasi bakımdan boykot edilmesine öncülük ediyor.