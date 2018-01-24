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İsrail'den aptalca bir karar daha! Yasakladılar

İsrail Savunma Bakanı Liberman'ın, ordu radyosuna 16 yaşındaki "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'yi destekleyen Yahudi aktivist ve şair Yehonatan Geffen'in şarkı ve şiirlerinin yayımlanmaması talimatını verdiği öğrenildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 07:48
İsrail'den aptalca bir karar daha! Yasakladılar

Terörist devlet İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre Avigdor Liberman, Filistinli Temimi ile dayanışma içinde olduğunu gösteren Geffen'in şarkı ve şiirlerinin yayımlanmaması, onunla röportaj yapılmaması talimatı verdi.

İsrail hükümetinin Hukuk Müsteşarı Avichai Mandelbli ise Liberman'ın talimatını "radyo yayınının içeriğine müdahale" olarak nitelendirdi.

Mandelbli, Savunma Bakanının böyle bir yetkisinin olmadığını kaydetti.

Yahudi aktivist ve şair Yehonatan Geffen, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yayımladığı bir şiirle Ahed et-Temimi'ye destek veren tutumunu ortaya koymuştu.

İsrail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 07:48
  1. israil
  2. Avigdor Liberman
  3. Yehonatan Geffen
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