Kuyruk acısı olan İsrail'den açıklama: Ağır bedel ödetmeye...

Terör devleti İsrail'e ait savaş uçağının Suriye rejimi tarafından düşürülmesi hakkında basına bilgi veren Conricus, "Bizlere saldıran herkese ağır bir bedel ödetmeye hazır, yetkin ve de istekliyiz. Ancak, gerilimi tırmandırmak istemiyoruz. Bu, İran'ın saldırgan eylemine karşın savunma çabasıydı. Hava sahamızı, egemenliğimizi ve sivillerimizi koruyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail, sabahın erken saatlerinde hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdüğü bir İran askeri insansız hava aracını vurduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Suriye rejimi de hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ilan etmiş, İsrail de gelişmeyi doğrulamıştı. Savaş uçağındaki iki pilotun İsrail'in kuzeyine düştüğü, birinin durumunun ağır olduğu İsrail makamlarınca açıklanmıştı.

İsrail ordusu, aralarında Esed rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri üssün de yer aldığı Suriye topraklarında 12 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu açıklamıştı.