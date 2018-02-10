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Kuyruk acısı olan İsrail'den açıklama: Ağır bedel ödetmeye...

Terör devleti İsrail'in terörist ordusunun sözcüsü Jonathan Conricus, İsrail'e ait savaş uçağının düşürülmesine ilişkin ülkesinin gerilimi arttırmak istemediğini ancak ağır bedel ödetmeye hazır olduğunu söyledi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 14:01
Kuyruk acısı olan İsrail'den açıklama: Ağır bedel ödetmeye...

Terör devleti İsrail'e ait savaş uçağının Suriye rejimi tarafından düşürülmesi hakkında basına bilgi veren Conricus, "Bizlere saldıran herkese ağır bir bedel ödetmeye hazır, yetkin ve de istekliyiz. Ancak, gerilimi tırmandırmak istemiyoruz. Bu, İran'ın saldırgan eylemine karşın savunma çabasıydı. Hava sahamızı, egemenliğimizi ve sivillerimizi koruyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail, sabahın erken saatlerinde hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdüğü bir İran askeri insansız hava aracını vurduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Suriye rejimi de hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ilan etmiş, İsrail de gelişmeyi doğrulamıştı. Savaş uçağındaki iki pilotun İsrail'in kuzeyine düştüğü, birinin durumunun ağır olduğu İsrail makamlarınca açıklanmıştı.

İsrail ordusu, aralarında Esed rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri üssün de yer aldığı Suriye topraklarında 12 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu açıklamıştı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 14:01
  1. İsrail
  2. Düşürülen İsrail uçağı

YORUM YAZ

  • SelimSelim2 sa önce
    Baktilarbiz müslümanlar bunlarin gizli işbirligini anladilar hemen kontrullu bir birlerine düşük dozajda saldiri yaptilar alçaklar gercekte israil abd esat iran gizli olarak bir birinin menfatine calisirlar humeyni abd jackal kalkip iranda darbe yapip basa gecmedimi humeyniyide abd israil yetistirdi
  • TurgutTurgut2 sa önce
    Hani israil ile İran dostdu hani danışıklı dövüştü???Bakın İsrail'in uçağını vurdular. Bizler ise daha israile bir çizik atamadık hala dostuz hala ülkemizde elçilikleri , askeri üsleri ve ticari anlaşmaları var...
  • ............2 sa önce
    Dinsizin harcından İmansız gelir.Yiyin birbirinizi ama sakın ama sakın İsrail Suriye topraklarını işgale koşma gerçi pydypgdeaş=İsrail demek.
  • HamidoHamido2 sa önce
    Iran ın ihasını düşürdü diye israil ef 16 sini vurabilen esadın hava savunma sistemi Bu defa esadın sarayına kadar 6 noktayı vururken neredeidi acaba?
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