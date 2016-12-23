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İsrail'den ABD'ye tepki: Bizi terk ettiniz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Filistin topraklarında yerleşim birimi faaliyetlerinin durdurulması tasarısının ardından İsrail'den ABD'ye tepki geldi.

İsrail'den ABD'ye tepki: Bizi terk ettiniz
Eklenme: 23 Aralık 2016, 23:25
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Filistin topraklarında yerleşim birimi faaliyetlerinin durdurulması tasarısının ardından İsrail'den ABD'ye tepki geldi.

BMGK kararı olarak, başta Doğu Kudüs’te olmak üzere Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimi inşa etme faaliyetlerinin durdurulmasını öngören karar tasarısı kabul edildi. ABD'nin tasarıyı kabul etmesi sonrasından İsrail'den ABD'ye tepki geldi.

​İSRAİLLİ BAKAN: ABD, ORTADOĞU'DAKİ TEK DOSTUNU TERK ETTİ

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, oylamada çekimser kalan ABD’nin İsrail’i terk ettiğini söyledi.

Bakan Steinitz, “Bu yerleşimlere karşı bir tasarı değil, bu İsrail karşıtı bir tasarı. Yahudi halkına ve Yahudi devletine karşı bir tasarı. ABD basit şekilde Ortadoğu’daki tek dostunu terk etti” dedi.

 
Etiketlerisrailabdabd israilisrail filistinfilistin
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Ahmet guzel

İt iti ısirmaz bosverseneze

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osmanoğlu2023

beterine kalın ey israilamerika! dünyayı açık hava tiyatrosuna çevirdinizzalim herifler..!

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İhya

Çok komiksiniz. Tamam inandım

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Onur

Amerika yahudiler tarafindan kurulmus kukla bir devlettir. Birtane yahudi olmayan baskan gosteremezsiniz. Onun icin birakin bu sacma sapan diyaloglari yemiyo kimse.

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Muhammet

Göreceğiz gerçekten terk etti mi etmedi mi. Sadece size bir konuda ders vermeye çalışıyorlar ama merak etme ey katil in temsilcisi onların tasması sizin elinizdedir. Eninde sonunda sizin dediğiniz olur. Tabi biz ayağa kalkana kadar.

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Mehmet Gül

HAHAHA

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