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İsrail'den ABD'ye şok! 7'sini kapatacak

İsrail hükümeti, 2019 bütçesi çerçevesinde ekonomik durum gerekçesiyle 7 diplomatik temsilciliğini kapatma kararı aldı.

12 Ocak 2018 Cuma 17:50
İsrail'den ABD'ye şok! 7'sini kapatacak

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti, 2019 bütçesi gereği 7 diplomatik temsilciliğini kapatacak. Hükümet, ayrıca Dışişleri Bakanlığındaki 140 görevliyi de emekliliğe teşvik edecek.

 Haberde kapatılması öngörülen 7 diplomatik temsilciliğin hangi ülkelerde bulunduğuna ilişkin ayrıntıya yer verilmezken, söz konusu temsilciliklerin 3 yıl içerisinde kapatılacağı kaydedildi.

Kapatılacak olan temsilciliklerden bazılarının ABD'de olduğuna işaret edilen haberde, İsrail'in ABD'de 9 diplomatik temsilciliğinin bulunduğuna da vurgu yapıldı.

Haberde, İsrail'in aralarında Kanada, Brezilya, Türkiye, Almanya'nın da bulunduğu bazı ülkelerde büyükelçiliğin yanı sıra birden fazla diplomatik misyonla temsil edildiğine dikkat çekildi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 17:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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