İsrail'den 600 bin yahudiye çağrı!

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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Fransa'nın Ortadoğu barış sürecini yeniden canlandırmak üzere gelecek ay uluslararası bir konferans düzenlenmesi yönünde karar almasına tepki olarak buradaki Yahudileri ülkeyi terk etmeye çağırdı.

"ŞİMDİ TAM ZAMANI, İSRAİL'E GELİN VE YERLEŞİN"

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan Habere göre Liberman, "Belki de bu, Fransa'daki Yahudilere 'burası sizin yurdunuz değil, toprağınız değil, Fransa'yı terk edin ve İsrail'e gelin' demenin tam zamanıdır. Bu, bu komploya karşı verilecek tek cevaptır" ifadesini kullandı.



'TEK AMAÇ İSRAİ'İN İMAJINI ZEDELEMEK'

"Yahudi kalmayı, çocuklarınızın ve torunlarınızın Yahudi kalmasını istiyorsanız Fransa'yı terketmeli ve İsrail'e göç etmelisiniz" diyen Liberman, Fransa'da seçimlere az bir zaman kala barış konferansı düzenlemenin yerinde olmayacağını savundu. Liberman, konferansın tek amacının İsrail'in güvenliğini sarsmak ve imajını zedelemek olduğunu öne sürdü. İsrail Yahudi Ajansı'na göre, Avrupa'da yaklaşık 1 milyon 500 bin Yahudi bulunuyor. Bunlardan 600 bini ise Fransa'da yaşıyor.

İSRAİL'İN YASA DIŞI YERLEŞİM YERLERİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'den yasa dışı yerleşimlerine son vermesini isteyen bir karar geçirmiş, ABD de oylamada kararı veto etmek yerine çekimser kalmıştı.

İSRAİL'İN İŞGAL HARİTASI GENİŞLİYOR