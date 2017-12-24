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İsrail'den 1 milyon Yahudi hamlesi

İsrail hükümetinin, işgal atındaki Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimlerine ek olarak 300 bin yeni konut inşa etmeyi planladığı bildirildi.

24 Aralık 2017 Pazar 20:32
İsrail'den 1 milyon Yahudi hamlesi

İsrail’in Kanal10 televizyonundaki habere göre, İsrail Bayındırlık ve İskân Bakanı Yoav Galant, “İsrail’in başkenti birleşik Kudüs’ün topraklarında konut inşa etme” adı altında 300 bin yeni konut planını açıkladı.

İsrail’in yeni konutları hangi Yahudi yerleşim birimlerinde inşa edeceği bilgisi verilmeyen haberde, söz konusu planın İsrail hükümetinin daha önce açıkladığı ve işgal altındaki Doğu Kudüs’ün etrafında yer alan Yahudi yerleşim birimlerinin Kudüs’e bağlanmasını öngören “Büyük Kudüs” planının bir parçası olduğuna vurgu yapıldı.

Galant’ın bu açıklamasının, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasından 3 hafta sonra yapılması dikkat çekti.

Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetinin geçen çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde de 10 bin Yahudi’nin iskan edileceği 3 yeni Yahudi yerleşim birimi kuracağı açıklanmıştı.

Netanyahu hükümeti, son dönemde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız verdi.

İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekilerde 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor.

- Filistin'den tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in söz konusu planına tepki göstererek planın ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’e ilişkin kararının uygulanması anlamına geldiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in hedefinin Kudüs’ü çevresindeki Filistin beldelerinden ayırmak ve “işgal devletine” ilhak etmek olduğu vurgulanarak “Bu sömürgeci cüret, Trump’ın Kudüs kararı olmasaydı olamazdı. İşgal devletinin Filistin halkına, toprağına ve mukaddesatına yönelik atacağı her adım ve işleyeceği ihlallerden Trump ve yönetimi sorumludur.” ifadesi kullanıldı.

Arap ve İslam dünyasına, Filistin halkına destek çağrısı yapılan açıklamada, Kudüs’teki Filistinlilerin tutunmasını sağlayacak projelerin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekildi.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 20:32
  1. Kanal10
  2. İsrail
  • imamimam18 dk önce
    Ne kadar fazla toplanırlarsa o kadar iyi olur. Ölüdürülme zamanları geldiğinde müslümanlar onları uzaklarda aramak zorunda kalmazlar. Allahın her işinde birçok hikmetler vardır.
  • Vatansever kocaeliVatansever kocaeli34 dk önce
    Bu işler1. Dünya savaşının intikamı alınmadan düzelir mi ne şehitler verildi .
  • AydınAydın1 sa önce
    BM güvenlik gücü gitmeli oraya. Türkiye 2000-3000 asker gönderir İsrail altına .çar.
  • EdizEdiz1 sa önce
    Gözü doymaz açgözlüler.Olduğu gibi dünyayı versen, yetmez ikincisini isterim derler.Filistinliler evsiz aç susuz elektriksiz perişan kalmış.umurlarında mı?İnsanlığın yüz karasısınız.Bu vicdansızlığınızla insanlığın bir parçası olmanızdan utanç duyuyoruz.
  • kutsal topraklarimizkutsal topraklarimiz1 sa önce
    Filistin referendumla Turkiyenin himayesine girmeli.
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Eceli geldi bu itin cami duvarına yanaştığından belli, az kaldı az.
  • cerkezcerkez2 sa önce
    Filistin Türk bayrağı çekerse ne olur dersiniz....TÜRKİYE'NİN Eyaleti olduğunu ilan edip Türk bayrağı çekerse İsrail ne yspar sormak lazım. ..
Bugünkü Akit

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