İsrail'de sirenler çalıyor! Netanyahu kurmayları topladı...

İsrail, iç savaşın sürdüğü Suriye'ye son yıllarda çok sayıda füze saldırısı düzenledi ve birçok askeri hedef vurdu.

İsrail-Suriye sınır bölgesinde olağanüstü hareketlilik var, fırlatılan füzeyle bir İsrail F-16'sının düştüğü bildiriliyor. Uçak enkazından ilk fotoğraf yayınlandı. Suriye tarafı, füze savunma sisteminin daha fazla uçağı düşürdüğünü duyurdu.

Saatler sonra İsrail'in Şam yakınlarında yeni hava saldırıları düzenlediği duyuruldu, bölgede sirenler çaldı. Sınır bölgesinde yaşayanlar çok sayıda patlama sesi duyduklarını bildiriyor.

Suriye İsrail F-16'sını düşürdü!