İsrail'de sirenler çalıyor! Netanyahu kurmayları topladı...
Dün geceden bu yana Suriye-İsrail sınırında yaşanan hareketlilik sonrası, İsrail Başbakanı Binyamin Neyanyahu kurmaylarını toplayarak güvenlik toplantısı düzenledi. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yerleşim yerlerinde ikinci kez roket sirenleri çalmaya başladı.10 Şubat 2018 Cumartesi 10:37
İsrail, iç savaşın sürdüğü Suriye'ye son yıllarda çok sayıda füze saldırısı düzenledi ve birçok askeri hedef vurdu.
İsrail-Suriye sınır bölgesinde olağanüstü hareketlilik var, fırlatılan füzeyle bir İsrail F-16'sının düştüğü bildiriliyor. Uçak enkazından ilk fotoğraf yayınlandı. Suriye tarafı, füze savunma sisteminin daha fazla uçağı düşürdüğünü duyurdu.
Saatler sonra İsrail'in Şam yakınlarında yeni hava saldırıları düzenlediği duyuruldu, bölgede sirenler çaldı. Sınır bölgesinde yaşayanlar çok sayıda patlama sesi duyduklarını bildiriyor.
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