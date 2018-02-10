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İsrail'de sirenler çalıyor! Netanyahu kurmayları topladı...

Dün geceden bu yana Suriye-İsrail sınırında yaşanan hareketlilik sonrası, İsrail Başbakanı Binyamin Neyanyahu kurmaylarını toplayarak güvenlik toplantısı düzenledi. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yerleşim yerlerinde ikinci kez roket sirenleri çalmaya başladı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 10:37
İsrail'de sirenler çalıyor! Netanyahu kurmayları topladı...

İsrail, iç savaşın sürdüğü Suriye'ye son yıllarda çok sayıda füze saldırısı düzenledi ve birçok askeri hedef vurdu.

İsrail-Suriye sınır bölgesinde olağanüstü hareketlilik var, fırlatılan füzeyle bir İsrail F-16'sının düştüğü bildiriliyor. Uçak enkazından ilk fotoğraf yayınlandı. Suriye tarafı, füze savunma sisteminin daha fazla uçağı düşürdüğünü duyurdu.

Saatler sonra İsrail'in Şam yakınlarında yeni hava saldırıları düzenlediği duyuruldu, bölgede sirenler çaldı. Sınır bölgesinde yaşayanlar çok sayıda patlama sesi duyduklarını bildiriyor.

Suriye İsrail F-16'sını düşürdü!

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 10:37
  1. İsrail
  2. Binyamin Netanyahu

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet38 dk önce
    Hâlâ Esed diyenlere lânet olsun.
  • Mehmet Mehmet 55 dk önce
    Siz istediğiniz kadar yazın çizin bakın bir tane Arap ülkesi İsrail’e tepki gösteriyor mu ? Ya da savunacaklar mı Müslüman kardeşlerini iyi bakın Aramızdaki İsrail yalakaları ve sevicileri mutlu olsun günahı olmayan insanları da öldürüyor İsrail kına yakıp otursunlar şimdi.
  • İnsanİnsan1 sa önce
    Allah.Bu.Fitne. Topluluğunu.Yerle. Bir.Eder. İnsaallah
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ1 sa önce
    Suriyeye girmek için bahane arıyorlardı, buldular
  • SalihaSaliha1 sa önce
    Inşallah Suriye başladiği işin sonunu getiride işgalcilerin zulmünden Filistinli kardeşlerimiz kurtulur! Hem Türkiyede pek uzak değil afrindeyken işgalçi şerefsiz itlerin sonunu getiri versin ! Türkiye işin içersinde olursa işde zaman arkasina saklanacak ağac bulamazlar!
  • GazianGazian1 sa önce
    Israil domuzlarının sonu gelir inşallah !!!
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Beter Olsunlar Alçaklar. İşgalci, Katiller.
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