İsrail'de petrol rafinerisinde yangın

Bu haber 5.594 kez okundu

israil'in Hayfa kentindeki bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi.

israil'in Haaretz gazetesinin haberine göre, kuzeydeki Hayfa Körfez Bölgesi'nde yer alan petrol rafinerisinde yangın meydana geldi.

İtfaiye ve güvenlik güçlerinden çok sayıda ekibin yangına müdahale için olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Haberde, itfaiye ekibi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yangının petrol depolarına sıçramaması için çalışmalara devam edildiği aktarıldı.

israil Polis Sözcüsü Luba Samri de yaptığı yazılı açıklamada, petrol rafinerisine ulaşan yolların çoğunun trafiğe kapatıldığını ifade etti.

Samri, olayda kimsenin yaralanmadığını kaydetti.

israilli yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.