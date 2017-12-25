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İsrail'de gözaltına alınan Türkler hakkında flaş karar

İsrail'in Kudüs'te gözaltına alınan iki Türk vatandaşını sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:52
İsrail'de gözaltına alınan Türkler hakkında flaş karar

Türk vatandaşı Abdullah Kızılırmak, Mehmet Gargılı ve Adem Koç İsrail polisi tarafından Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde gözaltına alınmıştı.

Reuters haberine göre, İsrail İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, gözaltına alınan Türk vatandaşlarından birinin pazartesi, birinin ise cumartesi gününde sınırdışı edilmesinin beklendiğini söyledi. Sözcüsü, üçüncü Türk vatandaşı hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını aktardı.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 17:52
  1. Abdullah Kızılırmak
  2. Mehmet Gargılı
  3. Adem Koç
  • Mikail cayMikail cay41 dk önce
    Osman sende bu ülkeyi karıştırmaya gelmiş bir israil ajanı havası var şimdi senide biz cezalandiralim istersen
  • BenBen55 dk önce
    Siyonist yahudi misin acaba
  • SelimSelim1 sa önce
    İsrailin canı cehenneme
  • alooaloo1 sa önce
    Budasiyonist tohumu olduğu için zoruna gitmiş anlaşılan
  • OsmanlıOsmanlı1 sa önce
    .....sen yatağında rahat rahat uyurken ,o insanlar müslüman kardeşinin zulüm görmesine dayanamayıp ,ölümü göze alarak oraya koşan vefakar insanlar.
  • ademadem1 sa önce
    Yahudiden önce sen rahatsız olmuşsun.
  • Osman TokOsman Tok1 sa önce
    İsraili karıştırmaya gitmiş militan bunlar Türkiyedede cezalandırılmalıdır

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