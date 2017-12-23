İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları ile ilgili flaş gelişme
İşgal altındaki Mescid-i Aksa'da dün gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı, İsrail mahkemesince kefalet kılıfıyla 'haraç' alınarak serbest bırakıldı.23 Aralık 2017 Cumartesi 22:18
Kudüs'te cuma namazı ardından gösterilerde Filistinlilere destek verdiği için gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı 'haraç' alınarak serbest bırakıldı.
İsrail polisi tarafından ikisi Mescid-i Aksa'nın Kattanin Kapısı'nda, biri ise El-Vad Yolu'nda yaşanan olaylar sırasında 3 Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 3 Türk vatandaşının kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.