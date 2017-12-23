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İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları ile ilgili flaş gelişme

İşgal altındaki Mescid-i Aksa'da dün gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı, İsrail mahkemesince kefalet kılıfıyla 'haraç' alınarak serbest bırakıldı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 22:18
İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları ile ilgili flaş gelişme

Kudüs'te cuma namazı ardından gösterilerde Filistinlilere destek verdiği için gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı 'haraç' alınarak serbest bırakıldı.

İsrail polisi tarafından ikisi Mescid-i Aksa'nın Kattanin Kapısı'nda, biri ise El-Vad Yolu'nda yaşanan olaylar sırasında 3 Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 3 Türk vatandaşının kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

 

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 22:18
  1. Mescid-i Aksa
  2. israil
  3. Türk
  4. İsrail mahkemesi
  5. kefaletle
  • DiyarbakırlıDiyarbakırlı1 sa önce
    Boykot uygulaması İsraili etkilemiş olmalı ki kefalet adı altında haraç kesiyor.
  • IkraIkra1 sa önce
    O kefalette haram olsun..bir daha mavi marmara olmaz..karsinda dag gibi bir ordu bulursun..
  • SerhatSerhat1 sa önce
    Bunlar paradan anlar.Bas parayı al istediğini o yüzden ülke olarak çok çalışmamız lazım hem zengin hem doğru olmalıyız ki her platformda haklı olalım.
  • Alparslan1071Alparslan10711 sa önce
    Mütekabiliyet esasına göre karşılık verilir kimse merak etmesin....Türkiye , her şeye boyun eğen bir Devlet değil artık dost ta düşman da bilsin....
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