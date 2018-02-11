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İsrail'de gözaltına alınan Türk akademisyenle ilgili flaş gelişme!

İsrail'de 15 Ocak'ta gözaltına alınan ve askeri cezaevinde tutulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli serbest bırakıldı.

11 Şubat 2018 Pazar 10:14
İsrail'de gözaltına alınan Türk akademisyenle ilgili flaş gelişme!

Terörist İsrail polisi tarafından 15 Ocak'ta Tel Aviv Havalimanı'nda gözaltına alınan ve askeri cezaevine konulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli serbest bırakıldı.

AA muhabirinin Tekeli'nin avukatı Lea Tsemel'in ofisinden edindiği bilgiye göre, bu sabah serbest bırakılan Türk akademisyen Türkiye'ye dönmek üzere havalimanına ulaştı.

Tekeli'nin mahkemeye çıkarılmadan doğrudan serbest bırakıldığı belirtildi.

NEYLE SUÇLANDIĞINI BİLMİYORDU

İsrail'deki Petah Tikva askeri cezaevinde 26 gün boyunca tutulan ve askeri mahkemede yargılanan Tekeli'nin neyle suçlandığı ise öğrenilemedi.

Daha önce AA muhabirine konuşan Tekeli'nin avukatı Lea Tsemel, müvekkilinin neyle suçlandığına dair basına açıklama yapmasının yasak olduğunu söylemişti.

Tekeli'nin neden gözaltına alındığına dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmayan İsrail makamları, hiç kimsenin girmesine izin vermediği duruşmaları basına da kapatmıştı. İsrail ordusu, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin askeri cezaevinde görülecek davayı takip etme yönündeki talebini, "Dava, kapalı kapılar ardında görülecek." açıklamasında bulunarak reddetmişti.

Akademisyen Tekeli'nin eşi Meryem Tekeli, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eşim, haksızca gözaltına alındı, şaşkınlık içerisindeyiz. Biz Kudüs'e sadece ziyaret amaçlı gitmiştik. Eşim suçsuz. Eğer bir soruna kalkışma niyeti olsaydı beni niye götürecekti? İsrail makamları bize hiçbir bilgi vermiyor." demişti.

Tekeli'nin gözaltı süresi 6 Şubat salı günü görülen duruşmada da 6 gün daha uzatılmıştı.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTERKEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Tekeli, 11 Ocak'ta başlayan Kudüs programının tamamlanması sonrası 15 Ocak'ta İstanbul'a dönerken Tel Aviv Havalimanı'nda İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği de bu süreçte Tekeli'nin durumunu yakından takip etmişti.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 10:14
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