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İsrail'de bu haber yasak!

Teröristbaşı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "yolsuzluk ve rüşvetten" iyice köşeye sıkıştı. İsrail polisi yaptığı araştırma sonucu Başbakan Netanyahu'yu şüpheli buldu. Haberin verilmesi ise mahkeme kararıyla yasaklandı.

04 Ağustos 2017 Cuma 18:00
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 18:00
  1. Teröristbaşı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  2. Binyamin Netanyahu
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