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İsrail, zulmünü artırarak sürdürüyor

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde 23 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

04 Ağustos 2017 Cuma 06:40
İsrail, zulmünü artırarak sürdürüyor

İsrail, 9 Gazzeli futbolcunun da Batı Şeria’ya girmesini engelledi.

Bu arada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde yer alan “Beitar İllit” Yahudi yerleşim biriminde inşaa edilecek binden fazla yeni konutun temel atma törenine katıldı. Netanyahu, “Hiçbir İsrail hükümeti benim hükümetim kadar yerleşim birimleri için hizmet etmedi” dedi. 

İsrail Yüksek Mahkemesi de işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Filistinlilere ait 4 evin yıkımına karar verdi.

Öte yandan; İsrail’in, 9 Gazzeli futbolcunun Filistin Kupası final rövanş maçını oynamak için Batı Şeria’ya gitmesine izin vermediği bildirildi. Gazze’nin Refah Gençleri takımı, Filistin Kupası finali kapsamında Batı Şeria’nın Ehli el-Halil takımıyla cuma günü rövanş maçı yapacaktı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 06:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Araplar gelsin kınasın.Kına yakmaya gelsin,kına gecesi varmış İstanbulda.Bu kadar tiyatronun oynandığı,bu kadar zulme sessiz kalındığı bir mezalim olmadı.Kimse yanlış anlamasın asla tasvip etmiyorum lakin bir zulüm varsa biter 100 yıldır artarak devam ediyor.Ruandada hutular ile tutsiler,Srebrenitsada sırplar boşnakları soykırıma uğrattı.Ama bu bitmez çile adamlar filistin diye bilinen topraklara atalarımın toprakları,yok vadedilmiş topraklar diye kendi mabadından uydurdukları senaryo ile üste çıkmaya çalışıyor.Sanki filistinde binlerce yıldan beri filistinliler yaşamıyor gibi.Şunu kabul ederiz,burada romalılar ve diğer medeniyetler etkiledimi evet......
  • Boykot zionBoykot zion2 sa önce
    Artık tek çare milletin elini taşın altına sokup lüksten vazgeçmesidir. Amerikan ve diğer zioncuların ürettiklerini tüketmeyelim. Herkez neyin ne olduğunu çok iyi biliyor ona göre davransın.
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