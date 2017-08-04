İsrail, zulmünü artırarak sürdürüyor

İsrail, 9 Gazzeli futbolcunun da Batı Şeria’ya girmesini engelledi.

Bu arada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde yer alan “Beitar İllit” Yahudi yerleşim biriminde inşaa edilecek binden fazla yeni konutun temel atma törenine katıldı. Netanyahu, “Hiçbir İsrail hükümeti benim hükümetim kadar yerleşim birimleri için hizmet etmedi” dedi.

İsrail Yüksek Mahkemesi de işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Filistinlilere ait 4 evin yıkımına karar verdi.

Öte yandan; İsrail’in, 9 Gazzeli futbolcunun Filistin Kupası final rövanş maçını oynamak için Batı Şeria’ya gitmesine izin vermediği bildirildi. Gazze’nin Refah Gençleri takımı, Filistin Kupası finali kapsamında Batı Şeria’nın Ehli el-Halil takımıyla cuma günü rövanş maçı yapacaktı.