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İsrail yol vermedi, minik Dalal öldü

Terör devleti İsrail’in hukuk tanımaz insanlık dışı uygulamaları can almaya devam ediyor...

01 Ocak 2018 Pazartesi 02:40
İsrail yol vermedi, minik Dalal öldü

TAHSİN HANFilistinlilerin, sarı şeytanın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesinden sonra yaptığı protestolara gerçek mermilerle müdahale edip 20’ye yakın Müslümanı şehit eden terör devleti İsrail, önceki gece de bir minik kızın ölümüne neden oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Awarta köyünde önceki gece ateşi çıkıp rahatsızlanan minik Dalal Luhl’u ailesi gece yarısı hastaneye götürmek için yola çıktı. Ancak İşgalci siyonistlerin askerleri gece saat 22.00’yi geçtiği için köyden çıkmalarına izin vermedi. Ateşi daha da yükselen 5 yaşlarındaki minik Dalal Luhl, ailesinin tüm çabalarına rağmen köyden çıkarılıp doktora götürülemediği için kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Ailesi ölen minik kızı, ertesi gün kefenleyip defnederken, kontrol noktasındaki siyonist köpeklere de sert tepki gösterdi. Doktora gitmelerine bile izin vermeyen İsrail’in hukuk tanımaz tavrına isyan eden aile, Siyonistlere lanet yağdırdı. Cenaze töreninde babanın minik kızına son bakışı ise, yürekleri burktu.

 

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 02:40
  1. Dalal Luhl
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  3. Kudüs
  4. Filistin
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