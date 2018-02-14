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İsrail yine yuva yıktı

İşgalci israil askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait bir evi yıktı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 22:37
İsrail yine yuva yıktı

İşgal ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinlinin evini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı Beyt Kahil beldesinde, İşgalci israil ordusuna ait iş makineleri, bir Filistinliye ait üç katlı evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

İşgalci israil ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgesinde bulunan evin sahibini birkaç hafta önce uyardığı belirtildi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 22:37
  1. İsrail ev yıktı
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