İsrail yine saldırdı.. Şehitler var...

YENİAKİT.COM.TR - İsrail'in 3 Filistinli Müslümanı katlederek Mescid-i Aksa'nın girişine metal dedektörleri yerleştirmesinin ardından başlayan gerginlik sürüyor.

İşgal güçleri Aksa kuşatmasına devam ederken, Filistinli Müslümanlar El Halil kentinde işgal güçlerini protesto etti.

Protesto gösterisi sırasında Siyonist askerler, Müslümanların üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 17 yaşında Aziz ismindeki Filistin'li bir genç şehit oldu.

Yerel kaynaklar ise bölgede ağır yaralananlar olduğunu şehit sayısının daha fazla olabileceğini duyurdu.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr