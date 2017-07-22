Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail yine saldırdı.. Şehitler var...

Mescid-i Aksa'yı işgal altında tutan İsrail işgal güçleri El Halil kentinde haremi şerifin ablukaya alınmasını protesto eden Filistinli Müslümanların üzerine ateş açtı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:08
İsrail yine saldırdı.. Şehitler var...

YENİAKİT.COM.TR - İsrail'in 3 Filistinli Müslümanı katlederek Mescid-i Aksa'nın girişine metal dedektörleri yerleştirmesinin ardından başlayan gerginlik sürüyor.

İşgal güçleri Aksa kuşatmasına devam ederken, Filistinli Müslümanlar El Halil kentinde işgal güçlerini protesto etti. 

Protesto gösterisi sırasında Siyonist askerler, Müslümanların üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 17 yaşında Aziz ismindeki Filistin'li bir genç şehit oldu. 

Yerel kaynaklar ise bölgede ağır yaralananlar olduğunu şehit sayısının daha fazla olabileceğini duyurdu. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:08
  1. EL HALİL
  2. müslümanlar
  3. Mescid-i Aksa
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mescid-i Aksa'ya dev yürüyüş başladı
    1. Mescid-i Aksa'ya dev yürüyüş başladı
    2. Rusya, uzay saldırıları için hazırlığa..
    3. Çavuşoğlu Almanya'nın iddiasına..
    4. İncirlikten kalkan uçaklar işgale..
    5. İsrail Mescid-i Aksa'yı sanduka için..
    6. PKK'nın sızma girişimi engellendi
    7. İsrail yine saldırdı.. Şehitler var...
    8. Türk keşif droneleri Afrin semalarında
    9. AB'den 'mülteci' açıklama: Türkiye'nin..
    10. İsrail’i kınayan gizli Yahudiler
    11. Suriye'de Polis karakolları kuruldu
    12. Odunla kafasına vurulan adam öldü
    13. Terör devleti İsrailden kurnaz taktik!..
    14. Son anketin sonucu açıklandı: Bu pazar..
    15. Bu hastalık, hastaların yüzde %25’inde..
    16. Mısır Ortadoğu'nun en büyük üssünü..
    17. O, Hristiyan ailenin imam oğlu
    18. Yine çocuk gelin dramı... 16 yaşında..
    19. Hamas'tan terör devletine uyarı: Kudüs..
    20. Ege'de çok şiddetli artçı sarsıntı.....
    Otobüsü durdurup askerleri bayıltana kadar...
    Otobüsü durdurup askerleri bayıltana kadar...
    Türkiye ve Katar İsrail'i neden engelleyemiyor?
    Türkiye ve Katar İsrail'i neden engelleyemiyor?
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı