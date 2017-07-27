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İsrail yine "Kürt Kartını" oynadı

İsrail, "bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasının" zamanının geldiğini iddia ederek, bu devlete resmi olarak da destek vereceğini açıkladı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 06:16
İsrail yine "Kürt Kartını" oynadı

Mescid-i Aksa işgali ve işgale karşı düzenlenen protestolarda düzenlediği katliam nedeniyle Türkiyetarafından sert dille eleştirildikten sonra dün Başbakan Netanyahu aracılığıyla "Türkiye Kürtlere ne cevapverecek" diyerek "Kürt kartını" oynayan İsrail, bugün bir adım daha ileri gitti.

İsrail'in Irak'ın kuzeyinde bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına verdiği destek bir kez daha teyit edildi.

"İSRAİL, BUNUN KÜRTLERİN DOĞAL HAKKI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

İsrail'in Vatikan Büyükelçisi Sahyoun Afrudi, bağımsız Kürt devletine desteğini vurgularken "İsrail hükümeti, parlamento, siyasi partiller ve halk bağımsız bir Kürdistan'ın Kürtlerin doğal hakkı olduğunu düşünüyor" dedi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 06:16
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