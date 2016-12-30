İsrail yine bir Filistinli öldürdü

Fetih medya'nın haberine göre; İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı” girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını vurduğu açıklandı.
Fetih medya'nın haberine göre; İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı” girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını vurduğu açıklandı.
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