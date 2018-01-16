Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail: Yeni bir çağ başlıyor

Hindistan ve terör devleti İsrail arasında savunma, teknoloji, enerji, havacılık, güvenlik ve tarım alanlarında anlaşmalar imzalandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, iki ülke arasında yeni bir çağ başladığını söyledi.

16 Ocak 2018 Salı 13:11
İsrail: Yeni bir çağ başlıyor

Hindistan'ı ziyaret eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Başbakan Narendra Modi başkent Yeni Delhi'de bir araya gelerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini açıkladı.

Modi, İsrailli savunma şirketlerinin ülkesinde yatırım yapmasını istediğini ifade ederek, iki ülkenin ortaklıklarını geliştirmesi gerektiğini söyledi.

​Netanhayu, iki ülkenin, vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmek için birlikte çalışma konusunda istekli olduklarını belirtti.

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, her iki tarafın 5 yıllık ortak çalışma planı üzerine yoğunlaştıkları ifade edildi.

​Şalom gazetesinin aktardığına göre de Netanyahu şunları söyledi: "İsrail ile Hindistan arasında yeni bir çağın başlangıcı aslında Modi’nin İsrail’i ziyaret etmesiyle başlamıştır. O günden bu yana her iki taraf da işbirliğini daha da ileri götürmek için büyük bir arzu ile çalışmakta. Ben ve eşimin Hindistan’ı ziyareti ile devam eden bu işbirliği daha da güçlenecek, her iki ülkeye refah, zenginlik ve barış getirecektir. Bu aramızda yeni bir çağın başlangıcıdır."

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:11
  1. Hindistan
  2. Başbakan Narendra Modi
  3. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Rusya'ya gözdağı! Tarih verdiler
    1. ABD'den Rusya'ya gözdağı! Tarih verdiler
    2. Hulusi Akar çok sert çıktı: Müsaade..
    3. İsrail: Yeni bir çağ başlıyor
    4. Siyasi parti lideri öldürüldü
    5. Fenerbahçe'den yılın transfer takası..
    6. Terör örgütü paniğe kapıldı, sosyal..
    7. Erdoğan'dan son dakika açıklaması
    8. Cenk Tosun'un takım arkadaşı..
    9. Vatan Şaşmaz cinayetinde şok eden itiraf
    10. Flaş gelişme!Yeni transfer Türkiye'ye..
    11. Martin Luther King’in çocuklarından..
    12. Dev maçta büyük panik! Tribünler..
    13. Savaş hazırlığı mı yapıyor? Mega..
    14. Reformlar sonrası Suudi Arabistan'ı..
    15. Fenerbahçe'den,Galatasaray'a yılın..
    16. İran'dan ABD'ye sert tepki:..
    17. İran'dan çok sert açıklama:..
    18. Trabzonspor ile Başakşehir arasında..
    19. Terör kamplarını ABD bayrakları süslüyor
    20. Burak Yılmaz'dan Beşiktaş beğenisi
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...