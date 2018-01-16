İsrail: Yeni bir çağ başlıyor

Hindistan'ı ziyaret eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Başbakan Narendra Modi başkent Yeni Delhi'de bir araya gelerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini açıkladı.

Modi, İsrailli savunma şirketlerinin ülkesinde yatırım yapmasını istediğini ifade ederek, iki ülkenin ortaklıklarını geliştirmesi gerektiğini söyledi.

​Netanhayu, iki ülkenin, vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmek için birlikte çalışma konusunda istekli olduklarını belirtti.

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, her iki tarafın 5 yıllık ortak çalışma planı üzerine yoğunlaştıkları ifade edildi.

​Şalom gazetesinin aktardığına göre de Netanyahu şunları söyledi: "İsrail ile Hindistan arasında yeni bir çağın başlangıcı aslında Modi’nin İsrail’i ziyaret etmesiyle başlamıştır. O günden bu yana her iki taraf da işbirliğini daha da ileri götürmek için büyük bir arzu ile çalışmakta. Ben ve eşimin Hindistan’ı ziyareti ile devam eden bu işbirliği daha da güçlenecek, her iki ülkeye refah, zenginlik ve barış getirecektir. Bu aramızda yeni bir çağın başlangıcıdır."