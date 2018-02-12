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İpler iyice gerildi! İsrail'den İran'a 'Suriye uyarısı'

Terör devleti İsrail'in, Avrupa ülkeleri aracılığıyla İran'a, Lübnan ve Suriye'deki faaliyetleriyle ilgili ciddi uyarılar içeren mesajlar gönderdiği belirtildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:59
İpler iyice gerildi! İsrail'den İran'a 'Suriye uyarısı'

İsrail Kanal 10 televizyonunun İsrailli ve Avrupalı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, mesajların Almanya, İngiltere ve Fransa aracılığıyla İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile müsteşarına iletildiği, söz konusu mesajlarda Lübnan'da füze ve silah fabrikası, Suriye'de ise askeri üs kurulmasıyla ilgili ciddi uyarılarda bulunulduğu kaydedildi.

Haberde, Fransa Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Genel Sekreteri Nicolas de Riviere'in iki hafta önce İran'ın Paris Büyükelçisi Ebu'l Kasım Delfi'yi çağırdığı, Riviere'nin çarşamba günü de üst düzey bir İranlı yetkiliyi çağırarak, İsrail'in mesajını ilettiği ifade edildi.

İRAN HEDEFLERİNİ VURAN F-16 DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail ordusundan önceki gün yapılan açıklamada, Suriye'de bulunan "İran hedeflerine" saldırı düzenlerken jetlerinin uçaksavar ateşiyle hedef alındığı ve bir F-16'nın düştüğü bildirilmişti.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 07:59
  1. İngiltere
  2. Fransa
  3. israil
  4. iran

YORUM YAZ

  • AlperAlper21 dk önce
    İran ve İsrail bir birilerine ğöz kırpıyorlar ne İran nede İsrail bunlar asla savaş yapmazlar bunlar türkeye ğöz dağı veriyorlar bak biz biriz diyorlar ama bunu artık kimse yutmaz
  • Ali veli Ali veli 44 dk önce
    Araları ne zaman bozuk olduki şimdi olsun
  • ALİALİ55 dk önce
    hiç bi.... olmaz bu muttefiklere
  • OSMANLI OSMANLI 58 dk önce
    İran = israil
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