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İsrail ve BAE'nin 5 yıl önce gizlice görüştüleri ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki yakın ilişkilerde Eylül 2012 tarihinin bir dönüm noktası olduğu ortaya çıktı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:37
İsrail ve BAE'nin 5 yıl önce gizlice görüştüleri ortaya çıktı

Haaretz gazetesinde yayınlanan bir habere göre, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, yanından Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe ile birlikte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile New York’ta gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Gazete iki Batılı diplomata dayandırdığı haberinde, görüşmenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun New York’ta toplanmasından bir gün sonra gerçekleştiği belirtildi. İsrail Başbakanı Netanyahu BM Genel Kurulu’nda İran’ın uranyum zenginleştirme programının “kırmızı çizgileri” olduğunu belirten bir konuşma yapmıştı.

OTELE OTOPARKTAN GİRDİLER

Adı açıklanmayan iki diplomat, görüşmenin New York’taki Regency otelde gerçekleştiğini ve Bin Zayed ile el-Uteybe’nin otele, yeraltı otoparkından gizlice girdiğini ve Netanyahu’nun odasına servis asansöründen çıktığını belirtti. Diplomatlar, Netanyahu ile Bin Zayed’in İran çerçeveli yüzyüze bir görüşme yaptığını iddia ettiler. Kaynaklar, Netanyahu’nun 2009 yılında Başbakanlık koltuğuna oturduğundan beri Körfez ülkeleri ile ilişki kurmaya çalıştığını ve BAE’nin bu talebe ilk onay veren ülke olduğuna dikkat çektiler.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:37
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