İsrail ve ABD anlaştı! Suikast yapacaklar

Washington'un, Tel Aviv yönetimiyle İran'ın Ortadoğu operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi için anlaştığı iddia edildi.

El Ceride'ye konuşan Kudüs'teki adı açıklanmayan kaynak, Kasım Süleymani'nin "iki ülkenin de bölgedeki çıkarlarına tehdit olduğuna" ilişkin 'ABD ve İsrail arasında bir anlaşmanın' olduğunu söyledi.

Haberde İsrail'in 3 yıl önce Süleymani'yi öldürmenin eşiğine geldiği ancak ABD'nin Tahran'ı uyarması üzerine planın başarısız olduğu da belirtildi.

Söz konusu girişim, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında planlanmıştı.

El Ceride'nin haberinde, İran'ın Suriye'deki iki numaralı ismi "Ebubekir" olarak bilinen Muhammed Reza Felahzade'nin ve bölgedeki diğer aktörlerin de İsrail'in hedefleri arasında yer alabileceği öne sürdü.

İran lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Tümgeneral Kasım Süleymani, İran'ın yurtdışı operasyonlardaki "gölge komutanı" olarak tanınıyor.