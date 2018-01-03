Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail ve ABD anlaştı! Suikast yapacaklar

El Ceride gazetesi'nin iddiasını aktaran Haaretz gazetesi, ABD ve İsrail'in İranlı komutan Kasım Süleymani'ye suikast için anlaşmaya vardığını yazdı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:22
İsrail ve ABD anlaştı! Suikast yapacaklar

Washington'un, Tel Aviv yönetimiyle İran'ın Ortadoğu operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi için anlaştığı iddia edildi.

El Ceride'ye konuşan Kudüs'teki adı açıklanmayan kaynak, Kasım Süleymani'nin "iki ülkenin de bölgedeki çıkarlarına tehdit olduğuna" ilişkin 'ABD ve İsrail arasında bir anlaşmanın' olduğunu söyledi.

Haberde İsrail'in 3 yıl önce Süleymani'yi öldürmenin eşiğine geldiği ancak ABD'nin Tahran'ı uyarması üzerine planın başarısız olduğu da belirtildi.

Söz konusu girişim, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında planlanmıştı.

El Ceride'nin haberinde, İran'ın Suriye'deki iki numaralı ismi "Ebubekir" olarak bilinen Muhammed Reza Felahzade'nin ve bölgedeki diğer aktörlerin de İsrail'in hedefleri arasında yer alabileceği öne sürdü.

İran lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Tümgeneral Kasım Süleymani, İran'ın yurtdışı operasyonlardaki "gölge komutanı" olarak tanınıyor.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 12:22
  1. israil
  2. iran
  3. Kasım Süleymani
  • AlperAlper15 dk önce
    Suriyede katledilen milyonlarca insanda kimin eli varsa bedel ödemesi kaçınılmaz.Ortadoğudaki milyonlarca zenginin para kaynağı meçhul,başta vergi kaçakcılık,sahtekarlık,adam kayırma,rüşvet,şehir rantları vb.para kaynağı bunlar ve insanlar bir kölenin maliyetinden daha düşük üçretle çalıştırılıyor.Dış güçlere kabahat bulup,kendi yolsuzluğumuzun üzerini örtsek de Allah bunu görüyor,bir de Allahı kandırmaya kalkıp gavur sıfatı yenmesin.
  • EbubekirEbubekir16 dk önce
    Allah Abd nin de Israil inde suriye de ki katliamların ortaklarından ıran ında belasını versin
  • ihsanihsan17 dk önce
    zaten katil teröristlerden ne beklenir
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstanbul’da büyük takip!
  1. İstanbul’da büyük takip!
  2. Rus helikopteri Suriye'de düştü!
  3. AVM’lerdeki kazalar sorun oluyor
  4. MTV’nin ilk taksit dönemi başladı
  5. Herkes çağrıldı, Fatih Terim çağrılmadı
  6. BOTAŞ’tan sanayi tesislerine % 14 zam
  7. 'Abdullah Gül aday olursa ben kararımı..
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran hamlesi
  9. Akaryakıtta yeni dönem: Bundan sonra..
  10. Trump'ın şantajına Abbas'tan sert..
  11. TESK esnafa sicil affında ısrarcı
  12. İsrail ve ABD anlaştı! Suikast..
  13. Gürcistan hamsisi 10 TL’den tezgâhta
  14. 2017’nin tahmini enflasyonu 11.73
  15. Katar'dan dev anlaşma!
  16. ÖTV yeniden düzenlendi otomobilde..
  17. Motorin ve LPG benzinliyi geçti
  18. Fatih Portakal alay konusu oldu
  19. Fındık üreticisi 2018’de fındığa sahip..
  20. Sıra yer tespitinde
CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı
‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı