'İsrail uçağının düşürülmesi tam bir tiyatro! Kendileri yaptı...'

YENİAKİT.COM.TR Dünya kamuoyu, dün sabah saatlerinde İran İHA'sının İsrail tarafından düşürülmesini konuşurken, Suriye rejimi İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağını düşürmüştü. İsrail, uçağının düşürülmesine yalnızca Şam ve Hama yakınlarında 12 noktayı vurarak karşılık vermişti. Bu 12 noktanın vurulmasından sonra ortaya çıkan bilanço ise bilinmiyor.

İsrail'in Suriye'ye yönelik bu misillemesi, bazı kesimlerce 'yetersiz' bulundu. Her fırsatta dünya ülkelerini tehdit etmekten kaçınmayan İsrail'in, Esed'in ülkesindeki iç savaş ve ordu zaafiyetinden faydalanmayarak sadece 12 noktayı vurması "senaryo" olarak yorumlandı.

MOSSAD VE RUS İSTİHBARAT SERVİSLERİNİN GÖRÜŞMESİ

Geçtiğimiz haftalarda Mossad Başkanı Yossi Cohen ve Rus istihbarat servisi yetkililerinin uzun süren bir toplantı yaptığı bildirilmişti.

Suriye hava sahası ise Rusya'nın kontrolünde. Yani İsrail uçağı, Rusya'nın haberi olmadan vurulamaz. İki ülkenin istihbarat servisleri görüştükten sonra toplantı hakkında ayrıntılı bilgi verilmemesi de dikkat çeken bir diğer ayrıntı.

İSRAİL'İ SAVAŞA MI ÇEKMEK İSTİYORLAR?

Dünya medyasında geniş yankı bulan İsrail-Suriye-İran krizinin detayları tartışılırken, sosyal medya kullanıcıları krizin detayları hakkındaki iddiaları bir adım öteye taşıdı. Bazı kesimler, İsrail uçağının düşürülmesini bir senaryoya bağlayarak, bölgede İsrail'in de meşru (!) bir şekilde savaşa katılması için bu tiyatronun oynandığını iddia etti.

İsrail ile Rus istihbarat servislerinin görüşmesinde bu konunun konuşulduğu da iddialar arasında.