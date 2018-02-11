Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'İsrail uçağının düşürülmesi tam bir tiyatro! Kendileri yaptı...'

Terör devleti İsrail'in bölgede uzun zamandır tırmandırdığı gerginlik, dün sabah saatlerinde çatışmaya dönüşmüştü. Önce İsrail İran'a ait bir insansız hava aracını düşürmüş, üzerinden yaklaşık yarım saat geçtikten sonra da Suriye rejimi İsrail F-16'sını düşürmüştü. Rusya kontrolü altındaki Suriye hava sahasının, Rusya'nın haberi olmadan kullanılamayacağı, dolayısıyla İsrail uçağının düşürülmesinin Rusya'nın bilgisi ve izni dahilinde yapılmış olduğu iddiası gündeme geldi.

11 Şubat 2018 Pazar 13:51
'İsrail uçağının düşürülmesi tam bir tiyatro! Kendileri yaptı...'

YENİAKİT.COM.TR Dünya kamuoyu, dün sabah saatlerinde İran İHA'sının İsrail tarafından düşürülmesini konuşurken, Suriye rejimi İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağını düşürmüştü. İsrail, uçağının düşürülmesine yalnızca Şam ve Hama yakınlarında 12 noktayı vurarak karşılık vermişti. Bu 12 noktanın vurulmasından sonra ortaya çıkan bilanço ise bilinmiyor. 

İsrail'in Suriye'ye yönelik bu misillemesi, bazı kesimlerce 'yetersiz' bulundu. Her fırsatta dünya ülkelerini tehdit etmekten kaçınmayan İsrail'in, Esed'in ülkesindeki iç savaş ve ordu zaafiyetinden faydalanmayarak sadece 12 noktayı vurması "senaryo" olarak yorumlandı. 

MOSSAD VE RUS İSTİHBARAT SERVİSLERİNİN GÖRÜŞMESİ

Geçtiğimiz haftalarda Mossad Başkanı Yossi Cohen ve Rus istihbarat servisi yetkililerinin uzun süren bir toplantı yaptığı bildirilmişti. 

Suriye hava sahası ise Rusya'nın kontrolünde. Yani İsrail uçağı, Rusya'nın haberi olmadan vurulamaz. İki ülkenin istihbarat servisleri görüştükten sonra toplantı hakkında ayrıntılı bilgi verilmemesi de dikkat çeken bir diğer ayrıntı.  

İSRAİL'İ SAVAŞA MI ÇEKMEK İSTİYORLAR?

Dünya medyasında geniş yankı bulan İsrail-Suriye-İran krizinin detayları tartışılırken, sosyal medya kullanıcıları krizin detayları hakkındaki iddiaları bir adım öteye taşıdı. Bazı kesimler, İsrail uçağının düşürülmesini bir senaryoya bağlayarak, bölgede İsrail'in de meşru (!) bir şekilde savaşa katılması için bu tiyatronun oynandığını iddia etti. 

İsrail ile Rus istihbarat servislerinin görüşmesinde bu konunun konuşulduğu da iddialar arasında. 

 

 

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 13:51
  1. Rusya
  2. İsrail
  3. Düşürülen İsrail uçağı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk sprocu ABD'yi salladı!
    1. Türk sprocu ABD'yi salladı!
    2. Suriye Türkmen Meclisinin yeni başkanı..
    3. İsrailli bakan açık açık tehdit etti:..
    4. TFF'den Afrin şehitleri için flaş karar
    5. 15 Temmuz'da kaybolan bazı silahlar..
    6. Musk'tan önemli 'Model 3' açıklaması
    7. Schulz'un kardeşi konuştu: Şamar..
    8. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Acı olan..
    9. 'Akıllı telefonu yok, zaten internet..
    10. HDP Kongresi'nde 'çanta' yasağı
    11. Chicago Otomobil Fuarı ziyaretçilerle..
    12. Galatasaray'dan flaş Gomis ve Belhanda..
    13. Burhan Kuzu'dan flaş öneri!
    14. Otomobillerde en çok tercih edilen..
    15. Messi'den,Neymar hakkında şoke eden..
    16. Adalet Bakanı Gül tüm konulara tek tek..
    17. Bomba iddia: Suriye'nin İsrail jetini..
    18. Ve Ozan Tufan'ın geri dönüş tarihi..
    19. Brezilya basını transferi resmen..
    20. Irkçı tezahüratlara kızdı, sarı kart..
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok