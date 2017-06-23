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İsrail: Türkiye'nin faaliyetleri masaya alınsın

Israel HaYom gazetesinin Türkiye'nin Doğu Kudüs’teki Müslüman kimliğini güçlendirmeye çalıştığını yazmasının ardından İsrailli iki milletvekili, Türkiye'nin bu faaliyetlerinin parlamentoda masaya yatırılması çağrısında bulundu.

23 Haziran 2017 Cuma 16:43
İsrail: Türkiye'nin faaliyetleri masaya alınsın

İsrailli iki radikal milletvekili, Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik yardım faaliyetlerinin parlamento tarafından masaya yatırılmasını talep etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesinin haberine göre, iktidardaki Likud partisi milletvekili Yehuda Glick ve Yahudi Evi partisi milletvekili Şulamit Maalem, parlamentodaki Dış İlişkiler ve Güvenlik Komisyonu'na çağrıda bulunarak "Türkiye'nin Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerinin komisyonda ele alınarak tartışılması" çağrısında bulundu.

Haberde milletvekillerinin bu girişiminin, Israel HaYom gazetesinin dün manşetten yayımladığı, Türkiye'nin işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki Filistinlilere destek verdiği ve kentin Müslüman kimliğini güçlendirmeye çalıştığı yönündeki haberin ardından geldiğine dikkat çekildi.

"Erdoğan’ın Tapınak Tepesi’nde (Mescid-i Aksa) güçlenişi"

Gazete dünkü haberinde Türkiye’nin Filistin’deki kurumları aracılığıyla Doğu Kudüs’ün Müslüman kimliğini güçlendirdiğini yazarak, "Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışından bir asır sonra, Türk kurumları kentin doğusuna milyonlarca dolar akıtarak, Müslüman bir devlet rolü üstlenme konusunda büyük çaba ortaya koyuyor." ifadesine yer vermişti.

"Erdoğan’ın Tapınak Tepesi’nde (Mescid-i Aksa) güçlenişi" başlığını manşet olarak kullanan gazete, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) Doğu Kudüs’teki faaliyetlerine dikkati çekerek, TİKA’nın 2004’ten beri milyonlarca dolar harcadığı 63 projeyi tamamladığını belirtti.

"Türkiye'nin müttefikleri İsrail’in düşmanları"

Türkiye’nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Şeyh Raid Salah liderliğindeki Filistin 1948 İslami Hareketi ile Kudüs eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri'ye yakın olduğuna vurgu yapan gazete, "Türkiye'nin müttefikleri İsrail’in düşmanları" diye yazdı.

Türkiye’nin TİKA aracılığıyla Kudüs’te yürüttüğü faaliyetler arasında Mescid-i Aksa’daki Kubbet’us Sahra’nın üstündeki hilal ile Mescid-i Aksa’daki Osmanlı Arşivi'ni restore etmesi de olduğunu belirten Gazete, Doğu Kudüs dükkanlarında giderek artan Türk bayraklarının artması ve Türk yemeklerinin yaygınlaşmasına dikkati çekti.

"Türkler Kudüs'ü ele geçiriyor"

Geçtiğimiz haftalarda Kudüs'ün Yahudi Belediye Başkanı Nir Barakat'ın iki danışmanı tarafından hazırlanan bir raporda da "Türkler Kudüs'ü ele geçiriyor" başlığıyla yer vermişti. Gazetenin haberine göre "Erdoğan ve İsrail arasında kalan Doğu Kudüslü Araplar" başlığını taşıyan raporda, Türkiye'nin Kudüs'te yürüttüğü faaliyetlerden duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Gazetenin, "Nefes kesici" ve "şok edici" olarak tanımladığı raporda, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Kudüs'teki Filistinliler arasında artan popülaritesinden yakınıldı.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 16:43
  1. Israel HaYom
  2. İSRAİL
  3. AKSA
  4. Doğu Kudüs
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Türkiye ' ye Engel Olamayacak sınız, Alçaklar.
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