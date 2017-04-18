İsrail, Türkiye'den ithal edilecek domatesten vergi almayacak

İsrail, ülkede domates fiyatlarının çok yükselmesi üzerine Türkiye'den ithal edilecek belli miktarda domatesin gümrük vergisinden muaf tutulmasına karar verdi.
İsrail'de 1 kilo domatesin toptan satış fiyatının 7 liraya (7 şekel) kadar yükselmesi üzerine Türkiye'den ithal edilecek belli oranda domatesi gümrük vergisinden muaf tutma kararı alındı.
Türkiye'den ne kadar domates ithal edileceği bilgisine yer verilmeyen haberde, gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilecek ilk parti domatesin önümüzdeki hafta Türkiye'den İsrail'e ulaşacağı kaydedildi.