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İsrail, Türkiye'den ithal edilecek domatesten vergi almayacak

İsrail'de domates fiyatlarının çok yükselmesi üzerine ülkeye Türkiye'den ithal edilecek belli miktarda domatesin gümrük vergisinden muaf tutulmasına karar verildi.

İsrail, Türkiye'den ithal edilecek domatesten vergi almayacak
Eklenme: 18 Nisan 2017, 22:44

İsrail, ülkede domates fiyatlarının çok yükselmesi üzerine Türkiye'den ithal edilecek belli miktarda domatesin gümrük vergisinden muaf tutulmasına karar verdi.

İsrail'de 1 kilo domatesin toptan satış fiyatının 7 liraya (7 şekel) kadar yükselmesi üzerine Türkiye'den ithal edilecek belli oranda domatesi gümrük vergisinden muaf tutma kararı alındı.

Türkiye'den ne kadar domates ithal edileceği bilgisine yer verilmeyen haberde, gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilecek ilk parti domatesin önümüzdeki hafta Türkiye'den İsrail'e ulaşacağı kaydedildi.

 
Etiketlerisrail domates
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 22:44
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