İsrail tüm Türkiye'de olduğu gibi Ataşehir'de de böyle protesto edildi

İsral'in Filistin'de Müslümanlara karşı takındığı tavır üzerine Türkiye'nin Dört Bir yanında Olduğu gibi Ataşehir'de de GÖNÜLDER VAKFI, ENSAR VAKFI ATAŞEHİR ŞB,, AİMED (Ataşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği, ABP (Ataşehir Birlik Platformu ve İMAM EBU HANİFE VAKFI olarak ortak bir basın bildirisini düzenlendi. Adı geçen vakıflar adına basın bildirisini GÖNÜLDER Başkanı Alim Tekin okudu.

Basın bildirisi şu şekilde:

Bizler ataşehir sakinleri olarak mazlum Filistin halkının ve dünyadaki zulme uğramakta olan müslümanların duygularını haykırmak için bu basın açıklamasını yapmaktayız.

Müslümanların kabeye doğru namaz kılmadan önce kıblesi Filistin topraklarında bulunan Mescid-i Aksa idi. Orası birçok peygamberin kıblesi mabedi ve kutsalı idi.

Davut a.s yapımına başlamış Süleyman a.s tarafından bitirilmiştir. Diğer adı Beyt-ül Makdis yada Beyt-ül Mukaddes'tir. İsra ve Miraç hadisesinin birinci durağıdır. Kulu Muhammedi gece vakti ayetlerimizden bazılarını göstermek için Mescid-i Haramdan çevresini mübarek kıldiğimız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. İsra suresi 1. ayette böyle buuyuruyor yüce rabbimiz. Yani mubarek bir mescit kutsal bir mekandır biz müslümanlar için.

Hicretin 16. yılına kadar müslümalar Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyorlardı. Hicri 638 yılında Hz. Ömer tarafından fethedildi, 1099 da hırıstiyanlar tarafından ele geçirildi. 1187de yklaşık 88 yıl sonra büyük komutan Selahaddin Eyyubi tarafından geri alındı. Yahudi göçü nedeniyle 1930 yılında 450 bin kişiye ulaşan bir yahudi nüfusu oluştu. İngiltere ve ABD desteği ile 1948'de Birleşmiş Milletlerden karar çıkartıp ilk yahudi devletini ilan ettiler. Kutsal Kudüs'ümüz o günden beri siyonist İsrail devleti tarafından işgal altındadır. Siyonist örgütler ve İsrail Devleti sistematik bir zulüm ve soykırım uygulamaktadır. Oysaki Filistin'in tapusu tapu kayıtları hatta savnameleri tekbir ülkenin arşivindedir ki oda Türkiye'dir. Osmanlı, Mescid-i Aksa'yı gözü gibi korumuş, yabani ve yabancıyı buralardan uzak tutmuştur. Lakin İslam dünyasının darmadağın oluşu ve Osmanlı'nın yıkılışından sonra öyle bir dönem yaşıyoruz ki dünyanın her tarafında Müslümanlar öldürülüyor, hakları ve toprakları ellerinden alınıyor.

Son olarak tam bir hafta önce cuma günü Mescid-i Aksa'nın bahçesinde sabah saatlerinde zalim İsrail askerleri tarafından 3 Filistinli kardeşimiz katledilmiş ve Mescid-i Aksa'da namaz kılınması yasaklanmıştır.

Ülkemizdeki tüm STK ve kuruluşları ayağa kalkmaya Allah'ın kutsal saydığı bu belde için topyekün ve gür bir sada ile İsrail terörünü lanetlemeye çağırıyoruz. Ülkemizin İsrail karşısında ciddi bir tepki almasını bekliyoruz. Uzun zaman sesini çıkaramayan İsrail, Türkiye ile geçtiğimiz zamanda barışma yapar yapmaz yeniden ve daha hızlı biçimde Kudüs'e saldırmıştır. Hükümetimizden İsrail'e karşı üst düzey diplomatik nota bekliyoruz. Ayrıca maslahatgüzarlarımızı geri çekmeli ilişkilerimiz gerekirse tamamıyla askıya alınmalıdır. Ülkemizdeki bütün duyarlı STK'larımızdan kendi il ve ilçelerinde bu konuda duyarlılık ve eylem çağrısında bulunuyoruz. İsrail devletini ciddi bir şekilde boykota çağırıyoruz ve dünyaya seslemek istiyoruz. Müslüman olduğunu idda eden İslam coğrafyasındaki tüm iktidar sahibi ülkelere sormak istiyoruz; ilk kıblemiz ve kutsal beldemiz adım adım yok edilirken sessiz kalıyor ve Türkiye'yi bu konuda neden yanlız bırakıyorsunuz? İslam cğorafyası kan gölüne dönmüş, Müslümanlar paramparça olmuştur. Artık susma vakti değildir, artık uyuma vakti değildir, Mescid-i Aksa düşerse sen düşersin.

Rabbim Mescid-i Aksa'yı kurtarsın, Rabbim haremeyni gerçek sahiplerine teslim etsin, Rabbim bize ve Filistin halkına Mescid-i Aksa'da özgürce namaz kılmayı nasib eylesin... AMİN