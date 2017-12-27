İsrail Tren İstasyonu'na Donald Trump'ın adını veriyor

Haaretz gazetesi ise, Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde inşa edilecek tren istasyonunun planlandığını sayfalarına taşıdı.

Katz, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Donald Trump'a teşekkür etmek için söz konusu adımın atılacağı bilgisini verdi.

İsrail Ulaştırma Bakanı, "Duvar Yahudi insanlar için kutsal bir yer ve Trump'ın adının istasyona verilmesi kararını aldım" dedi.