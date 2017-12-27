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İsrail Tren İstasyonu'na Donald Trump'ın adını veriyor

İsrail'de yayın yapan Yediot Ahronoth gazetesi, Tel Aviv yönetiminin Kudüs'teki Ağlama Duvarı Tren İstasyonu'na ABD Başkanı Donald Trump'ın adını vereceğini duyurdu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:51
İsrail Tren İstasyonu'na Donald Trump'ın adını veriyor

Haaretz gazetesi ise, Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde inşa edilecek tren istasyonunun planlandığını sayfalarına taşıdı.

Katz, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Donald Trump'a teşekkür etmek için söz konusu adımın atılacağı bilgisini verdi.

İsrail Ulaştırma Bakanı, "Duvar Yahudi insanlar için kutsal bir yer ve Trump'ın adının istasyona verilmesi kararını aldım" dedi.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 13:51
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  2. ABD
  3. KUDÜS
  4. AĞLAMA DUVARI
  5. FİLİSTİN

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