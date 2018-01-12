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İsrail teröristleri bir Türk vatandaşını gözaltına aldı

Terör devleti İsrail'in işgalci güçleri Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Osman Hazır isimli bir Türk vatandaşını gözaltına aldığı bildirildi.

12 Ocak 2018 Cuma 00:18
İsrail teröristleri bir Türk vatandaşını gözaltına aldı

Tur rehberi Murat Kundak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki Türk vatandaşı Hazır'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazı sonrasında Türk bayrağıyla fotoğraf çekildiği gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.

Türk vatandaşı Hazır'ın işgalci İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David Polis Merkezi'ne (Kışla) götürüldüğünü aktaran Kundak, Hazır'ın yaklaşık 5 saattir gözaltında tutulduğunu ifade etti.

İsrail işgalci güçlerinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçililiği ve Kudüs Başkonsolosluğu da konuyu takip ediyor.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 00:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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