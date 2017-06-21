İsrail tedirgin: "Türkler Kudüs'ü ele geçiriyor"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesi, Türkiye'nin işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki Filistinlilere destek verdiğini ve kentin Müslüman kimliğini güçlendirmeye çalıştığını yazdı.21 Haziran 2017 Çarşamba 21:49
İsrail gazetesi, Türkiye'nin İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü faaliyetlerden rahatsız oldu.
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesi, Türkiye'nin Doğu Kudüs'teki Filistinlilere destek verdiğini ve kentin Müslüman kimliğini güçlendirmeye çalıştığını ifade eden bir haber yayımladı.
Gazete, Türkiye'nin Filistin'deki kurumları aracılığıyla Doğu Kudüs'ün Müslüman kimliğini güçlendirdiğini manşetten verdi.
"Erdoğan'ın Tapınak Tepesi'nde (Mescid-i Aksa) güçlenişi" başlığını manşet olarak kullanan gazete, "Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışından bir asır sonra, Türk kurumları kentin doğusuna milyonlarca dolar akıtarak, Müslüman bir devlet rolü üstlenme konusunda büyük bir çaba ortaya koyuyor." ifadesine yer verdi.
Gazete, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Doğu Kudüs'teki faaliyetlerine dikkati çekerek, TİKA'nın 2004'ten beri milyonlarca dolar harcadığı 63 projeyi tamamladığını belirtti.
Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Şeyh Raid Salah liderliğindeki Filistin 1948 İslami Hareket ile Kudüs eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri'ye yakın olduğuna vurgu yapan gazete, "Türkiye'nin müttefikleri İsrail'in düşmanları" diye yazdı.
Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Kudüs'te yürüttüğü faaliyetler arasında Mescid-i Aksa'daki Kubbet'us Sahra'nın üstündeki hilal ile Mescid-i Aksa'daki Osmanlı Arşivi'ni restore etmesi de olduğunu belirten gazete, Doğu Kudüs dükkanlarında giderek Türk bayraklarının artması ve Türk yemeklerinin yaygınlaşmasına dikkati çekti.
"TÜRKLER KUDÜS'Ü ELE GEÇİRİYOR"
Geçtiğimiz haftalarda Kudüs'ün Yahudi Belediye Başkanı Nir Barakat'ın iki danışmanı tarafından hazırlanan bir raporda da "Türkler Kudüs'ü ele geçiriyor" başlığıyla yer vermişti. Gazetenin haberine göre "Erdoğan ve İsrail arasında kalan Doğu Kudüslü Araplar" başlığını taşıyan raporda, Türkiye'nin Kudüs'te yürüttüğü faaliyetlerden duyulan rahatsızlık dile getirildi.
Gazetenin, "Nefes kesici" ve "şok edici" olarak tanımladığı raporda, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Kudüs'teki Filistinliler arasında artan popülaritesinden yakınıldı.
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TÜRKOĞLUTÜRK43 dk önce Allah yardim etmeyi dilediyse hicbir guc engel olamaz.Rabbim yardimcimiz olsun... müslüman Anadolu insanı1 sa önce gönül ister ki ey lanetliler sizinle cihad etsek varimiz yokumuz feda olsa bu yolda Ya ya1 sa önce Kardeşlerin bir zamanlar bu İsrail'e karşı pkk ile omuz omuza savaştı. Ayni kardeşlerin pkk eğitti kamplarında haklısın sen. Yalnız bizim kardesim Türklerdir. Fark bu! Mehmet 1 sa önce Bizde Filistinde n toprak satın alalım .1 mahalleye yerleşmek yeterli olacaktır.Sonrası allah kerim. 5 - 10 sene içinde İsrail diye bişey kalmaz kemal onur1 sa önce KÜRT DEVLETİ projesi aslında BÜYÜK İSRAİL içinCAHİL KÜRTLERİ kullanarak YAHUDİ HAYALLERİNE HİZMET ETTİRİYORLAR. yani PKK veya IRAK veya SURİYE de olan herşeyin SORUMLUSU bu YAHUDİ SOYU. bunların soyu kurutulmadan DÜNYADA HUZUR OLMAZ. Rabia Zafer 2 sa önce Kudüs ' de, Filistin ' de, Özgür Olacak. Sizde Cehenneme Gideceksiniz. İnşallah. Amin. Süper güç2 sa önce 82 Kudüs Kocasolak2 sa önce Bu gayet normal değil mi? Kardeşlerimizin olana sahip çıkıyoruz, sizin olan ki var ise dokunmuyoruz. Sonun geliyor sion az kaldı, duvara yaslan ve ağla. Normal yahudiye hiç bir sözümüz yok. Muhammed3 sa önce Ondan sonra hitler pisliği bu yahudileri niye yakmışmış. Yahudiyi yakmamak elde değil. Dünyanın en iğrenç topluluğu bunlar. Aydın4 sa önce Helal olsun! Yapana da sebep olana da.