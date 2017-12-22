İşgal devleti İsrail tarihi karar sonrası kendini avutmaya başladı

Türkiye'in girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edildi.

İSRAİL'E HAYRANLIK DUYUYORLAR'

İsrail'in BM temsilcisi Danon ayrıca oylamanın ardından FOX News'e bir demeç verdi.



Sunucunun Japonya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin neden tasarıyı destekleyen 128 ülke içinde yer aldığı sorusuna ise Danon şu yanıtı verdi:

"Ben buna alıştım. Bir kamuya açık bir de özel BM var. Kamuya açık olarak İsrail aleyhinde konuşuyorlar ama bu temsilcilerle özel olarak konuştuğumda bizim güçlü bir demokrasi olduğumuzu biliyorlar, İsrail'i beğeniyorlar hatta İsrail'e hayranlık duyuyorlar"

Danon'un yaptığı bu açıklama yalnız kalan İsrail'in bu yalnızlığı saklama ve kendini avutma çabası olarak yorumlandı.