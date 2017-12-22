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İşgal devleti İsrail tarihi karar sonrası kendini avutmaya başladı

İsrail'in BM temsilcisi, Japonya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin neden tasarıyı destekleyen 128 ülke içinde yer aldığı sorusuna tuhaf bir cevap verdi.

22 Aralık 2017 Cuma 14:02
İşgal devleti İsrail tarihi karar sonrası kendini avutmaya başladı

Türkiye'in girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edildi. 

İSRAİL'E HAYRANLIK DUYUYORLAR'

İsrail'in BM temsilcisi Danon ayrıca oylamanın ardından FOX News'e bir demeç verdi.

Sunucunun Japonya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin neden tasarıyı destekleyen 128 ülke içinde yer aldığı sorusuna ise Danon şu yanıtı verdi:

"Ben buna alıştım. Bir kamuya açık bir de özel BM var. Kamuya açık olarak İsrail aleyhinde konuşuyorlar ama bu temsilcilerle özel olarak konuştuğumda bizim güçlü bir demokrasi olduğumuzu biliyorlar, İsrail'i beğeniyorlar hatta İsrail'e hayranlık duyuyorlar"

Danon'un yaptığı bu açıklama yalnız kalan İsrail'in bu yalnızlığı saklama ve kendini avutma çabası olarak yorumlandı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 14:02
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Kudüs
  3. İsrail
  4. Birleşmiş Milletler
  • GürselGürsel1 gün önce
    Şuurunu kaybetmiş bir siyasetcinin tipik hezeyanları kaybeden ikili israil ve abd
  • EmreEmre1 gün önce
    Bence yalan söylemiyor bunların hepsi islam düşmanı bizim için oy vermeleri dahi bir oyunun parçasıdır
  • kmlkml1 gün önce
    ben de hayranım zeka seviyelerine..havaalanında yolcuya "çantanda bomba varmı?" sorusunu sorana hayran olunur hacılar...nasil bi zorlamayla zeka seviyesi bukadar yüksek oluyorsa düşün artık..
  • AYHAN ERGİNÖZ-EMETAYHAN ERGİNÖZ-EMET1 gün önce
    KÖRLER SAĞIRLAR BİRBİRİNİ AĞIRLAR İŞTE ABD VE İSRAİLİN DÜNYA KAMUOYUNDAKİ HAZİN MAĞLUBİYETİ. ZAFER MAZLUMLARIN VE AKLI SELİMLERİNDİR ZORBA VE BENCİLLERİN DEĞİL TRUMP PİYONUYLA BERABER PİYONO RESİTALİ ŞOVUNA DEVAM ETSİN.AMA BET SESLİLERİ KİMSE DİNLEMİYOR ARTIK.ARTIK. DIŞ İŞLERİMİZ DİPLOMOSİDE Kİ PROFESYONELLİĞİ SAYESİNDE KENDİNİ BİLMEZDIŞ SİYASİ ODAKLARIN SÖZDE DİKTALARI; TEVAZU, RİCA VE MİNNETE DÖNÜŞMÜŞTÜR BU BAŞARI DİPLOMASİ ADINA DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞIMIZIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ NEZNİNDE BÜYÜK DEVLET OLMA ONURUNUN EN BÜYÜK KAZANIMIDIR. BU BAĞLAMDA KÜRESEL AÇIDAN, DIŞ SİYASİ ARENADA VE BÖLGESİNDE HİSSEDİLİR BİR SAYGINLIKLA SÖZÜ DİNLENEN BİR ÜLKE KONUMUNDAYIZ.. GÖRÜNEN O Kİ DİPLOMASİDEKİ BU SAYGINLIK HER ÜLKENİN, SİYASİ OTERİTESİNİN BİRBİRİNE KARŞI DUYULAN GÜVENİN DE BİR ESERİ OLSA GEREK. TÜRKİYENİN BÖLGESİNDE VE GÜÇLER DENGESİNDE YERİNİ BELİRLİYEN; GÜVEN ESASINA DAYALI DİPLOMASİSİDİR. BU DİPLOMASİ Kİ BÖLGESİNDE ABD İN ENERJİ KORİDORU VE KÜRTLER ÜZERİNDEN İSRAİLE DEVLET KURMA SİYASİ PROJELERİNİ BAŞLAMADAN BİTİREN SİYASİ VE ASKERİ BAŞARILARIDA GETİRECEĞİ ŞÜPHE GÖTÜRMİYEN BİR GERÇEKTİR. BU GERÇEĞİN SICAK YÜZÜYLE KÖŞEYE SIKIŞAN ABD DİPLOMASİSİ HER GEÇEN GÜN TAKTİK HEĞEMONYALAR ÜZERİNDEN YENİ YAPTIRMLAR UYGULUYARAK SIKIŞTIĞI KÖŞENİN ÇIKIŞ AÇISINIDA DARALTMAKTADIR. GÜN GELECEK DARALAN BU AÇIDAN; DİPLOMASİSİ VE SİYASİ KİMLİĞİNDEKİ EMELLERİ ADINA PRESLENİP’TE ÇIKACAKTIR. BÜYÜK DEVLET ADAMI SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ NE DEMİŞDİ: DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR.KÖRFEZDEKİ BUNALIMLARDAN YARARLANAN FIRSAT TAMDA BU ZAMANDIR DİYEN;ABD NİN BAŞINDAKİ Ş…..İN YAHUDİ KAZANIMLARI ADINA ÇİFTE SİLAHLARINI ÇEKİP KOVBOCULUK OYNAMASI NOKTASINDA İSLAM ALEMİ,DÜNYANIN,BEŞTEN BÜYÜK OLDUĞUNU ELBETTE GÖSTERECEKTİR.BOP UN AYAĞI OLAN KUDÜSÜN İSRAİLİN BAŞKENTİ OLARAK TANINMASI İSRAİLE İSLAM COGRAFYASIN DA GENİŞ MANEVRA ALANLARI AÇIP;BÜYÜK İSRAİLE GİDEN YOLUNUN PSİKOLOJİK,VE SİYASİ AYAĞINI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ.AKSI GAFLET OLUR. İSRAİL LEHİNE; İSRAİLİN JEOPOLİTİK KONUMUNU GÜÇLENDİRECEK MANEVRA ALANLARINA VE BUNUN GERÇEK HAMİLERİNE VE BÖLGE ÜZERİNDEN OYNAN OYUNLARA DUR DEMENİN ZAMANI GELDİ. BÖLGENİN SİYASİ AKTÖRLERİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILAN KUMPASLARIN HAMİSİ ABD, İNGİLTERE VE SON DÖNEMDEKİ ÜSTÜN TEKNOLOJİLİ SİLAHLARI SATAN ALMANYADIR. ALMANYANIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BU SATIŞLAR BÖLGE ÜLKELERİNİN JEOPOLİTİK KONUMU GEREĞİ ASKERİ GEREKSİNİMİNİ ÇOK ÇOK ÜSTÜNDEDİR. BU SİLAH ENVANTEİNDEKİ ÜSTÜN TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ SİLAHLAR BÖLGEDE HERAN İSRAİL LEHİNE GERÇEKLEŞTİRİLECEK SENARYOLARA HİZMET ETMEKİÇİN STOKLANMAKTADIR. BÖLGEDEKİ DENGELER PETROL KONTROL VE TÜRKİYE, IRAK OLMADİ, B PLANLI BÜYÜK İSRAİL PROJELEDİR. BÖLGEDE OLUŞTURULMAK İSTENEN GÜÇLER DENGESİNİ ÇÖZMEK VE KIRMAK İÇİN TÜRKİYE OLARAK BÖLGE ÜLKELERİNİN ZAYIF KİMLİKLERİ ÜZERİNDEN OYUNLARI BU AÇIDAN IYI ANALİZ EDİP; HER TÜRÜNDEN KARŞI ŞOKCU HAMLELERLE BERTERAF ETMELİYİZ.BÖLGENİN SİYASİ VE ASKERİ KİMLİĞİNİN DİNLER ÜZERİNDEN HER TÜRLÜ OYUNA AÇIK OLMASI TARİH BOYUNCA SİYASİ VE TOPLUMSAL KAOSLARIDA DOĞURMUŞTUR.GÜÇLER DENGESİNDEKİ OLUŞAN BU OLUŞUMU ÇÖZMEK İÇİN ÇOK İYI SİYASİ HAMLELERİ YERİNDE VE ZAMANINDA YAPMAMIZ YADIRGANAMAZ VE MANİDAR OLMIYACAK BİR GERÇEKTİR.EĞER İSRAİL LEHİNE O BÖLGEDEKİ SENARYOLAR GERÇEKLEŞİRSE; DÜNYA BARIŞI ADINA HER YERDE Kİ ÇÖZÜLMELER BÖLGESEL SAVAŞLAR VE EN KORKUNCU ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI NİTELİĞİNDE OLACAĞINDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN. İRANIN VE SUUDİARABİSTAN IN SRATEJİK YAPILANMASI VE NUFUS ALANLARINA ETKİSİ KARŞISINDA BAZI KÖRFEZ ÜLKELERİ VE SUUDİ ARABİSTANIN İSRAİL GİBİ TARİHİ DÜŞMANI SARTEJİK KADER ORTAĞI MÜTEFİK OLARAK GÖRMESİ; İSRAİLİNİN BÖLGE DEKİ OLUŞUMUNA VE BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİNE HİZMET EDEN VE YAPILANMASI İÇİNDEKİ KAOS MENTALİTESİNE İSLAM VE İNSANLİK ADINA TALİHSİZ BİR HİZMETTİR. DEVLETLERİN BAĞIMSIZLIĞINA MÜDALE; İÇ DİNAMİKLERİNDE YARATILMAK İSTENEN KAOSLARIN DÜNYADAKİ EN BÜYÜK TEMSİLCİLERİ CIA VE MOSSAD DIR.BU OLUŞUMLARA HİZMET EDEN YENİ ,DOLAYISIYLA; İSLAMA YAMANMAK İSTENEN,İSLAMIN YAŞAM TARZINA VE KİMİĞİNE UYGUN OLMIYAN MODELLER İSRAİL ADINA KALEYİ İÇTEN KUŞATMA HAREKETLERİDİR BU KADAR YÜZLÜ POLİTALARLA YÜZ BULAN İSRAİL BAKSANIZA ARTIK SESİNİ YÜKSEK VOLÜMDEN ,SİNA YARIM ADASINDAİŞGALLE FİLİSTİNE DEVLET KURTURACK ŞEKLİNDE KORSUZCA ÇIKARIYOR.SEBEPİ :İSLAM BİRLİĞİNİ HİÇE SAYANKÖRFEZDEKİ MÜSLÜMAN ÜLKELERİ VE SUUDİLERİNİN MENFAAT ÇATIŞMASINA GİRİP;ÇÖZÜLMELERİDİR.AYNI ZAMANDA ABD MENFAATLERİNİN İSRAİLİN BEKASININ DEVAMINDAN GEÇECEĞİNİ BİLEN İSRAİL DEVLETİ BÖLGEDE SIKIŞMIŞ COĞRAFYADAN, KENDİNE YENİ MANEVRA ALANLARI AÇMAYA ÇALIŞIYOR. MEGALİ İDEA SI OLAN FİKRİ; BÜYUK İSRAİL’İ KURMAK İÇİN KENDİNE ENGEL TEŞKİL EDEN ÜLKELERDE HER TÜRLÜ CASUSLUK FALİYETLERİNİ ORGANİZE EDİP; BÖLME TAKTİĞİ İCRA ETMEKTEDİR.. ACİZİYET, TESLİMİYET, TALİHSİZLİK İÇİNDELER. KENDİ ÖZGÜVENLERİNDEN YOKSUN RAHAT TOPLUMLAR DEMOGROFİK YAPILARINI İSRAİLİN LEHİNE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE YERLEŞİM YERLERİNİ YAHUDİLER ADINA AÇTIKLARI ZAMAN O ZAMAN DÜNYA KAMUOYUNA NASIL YANDIM ALLAH YARDIM SİNYALİ GÖNDERECEKLER. BU KUTSAL TOPRAKLARIN HER ALANINDAN BU KANA SUSAMIŞ TERÖR DEVLETİ, ABD HEĞEMONYASININ SADIK BEKÇİSİ İSRAİL ARTIK KOVULMALI. ALLAHIN NALETLEDİĞİ BU KAVİMDE UTANMA OLURMU HİÇ? CENABI ALLAHA KARŞI UTANMALARI VARMIYDI DA BU KAVİM LANETLENDİ? BUNLA;. ATALETLERİNİ MASUM İNSANLARIN KANLARINI DÖKEREK SAĞLAYAN DÜNYA MİLLETLERİNİN ÇOĞUNUN AMACINI VE BU DOĞRULTUDA EYLEMLERİNİ TASVİP ETMEDİĞİ, TERÖRLE BESLENEN BİR DEVLET. İDAMESİNİ TERÖRLE SAĞLAYAN BU DEVLET;BÖLGEDE TÜRKİYE GİBİ GÜÇLÜ BİR DEVLET OLDUKÇA EMELLERİNE KAVUŞAMIYACAKTIR. VARLIĞINI 1948 DEN BERİ İŞĞALLER VE FRANSA DANÇALDIKLARI NÜKLEER REAKTÖRLERLE NÜKLÜEER KAPASİTESİNİ GELİŞTİRİP; SİLİK DEVLET KİMLİĞİNİ KURNAZLIKLA SÜRDÜRMEYE ÇALIŞAN BU DEVLET; DERİN DEVLET YAPILANMASI DA MOSSAD ÜZERİNDEN YAPARAK BÖLGE HÂKİMİYETLERİ VE GÜÇLER DENGESİ ÜZERİNDENTİLKİ SRATEJİLERİ BELIRLEMENİN PEŞİNDE. BÜYÜK İSRAİLE GİDEN SRATEJİLER YAPILANMADAN PLAN HALİNDEYKEN ÇÖZÜLÜP, YOK EDİLMELİDİR. BU YOLDA HER ŞEY MÜBAHDIR. AYNI ZAMANDA DERİN DEVLET YAPILANMASININ BEL KEMİĞİ MOSSADIN DA KENDİ İÇİNDE ÇÖKELTİLMESİ, İSRAİLİN BÜYÜK İSRAİL PROJESİSİNİN İFLASI VE KAVİM DEVLETİ HALİNE GETİRİLMESİ DEMEKDİR. MOSSAD ÜZERİNDEN YAPILANAN BU DERİN DEVLETİN ŞİMDİKİ ’ B’ PLANI LÜBLANI İŞGAL EDİP AKDENİZE AÇILAN KAPISINI GENİŞLETİP; SURİYE VE IRAK OLMADI İRAN PETROLLERİNİ İÇİNE ALAN, BÖLGEDEKİ MEZHEPCİLİĞİ DE KAŞIYARAK BÜYÜK İSRAİLİN ŞEKİL DEĞİŞTİRMİŞ BİR VERYASYONUNU OLUŞTURMAK, AKDENİZDE DE RUSYANIN SURİYEDEKİ TARTUS ASKERİ LİMANİNIN LOJİSTİK İKMAL YOLLARINI KAPATARAK, İÇİNE KIBRIS VE TÜRKİYEYİ DE ALAN BİR BÖLGEYİ ABD ADINA DENETLEMESİNİ SAĞLAYIP BEKÇİLİĞİNİ YAPMAK. BÖLGE ÜLKELERİ VE RUSYA İLE HEMEN İŞTİŞARELERDE BULUNUP; ACİL ÖNLEM ALMASI VE ÇOK DİKKATLI OLMAMIZ GEREKİYOR. NOT: 29 OCAK 2009 SAYIN: CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN: RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN BAŞBAKAN OLDUĞU DÖNEMDE DAVOS ZİRVESİNDE İSRAİL CUMHURBAŞKANI SİMON PERES’E İTİRAZ EDEREK FİLİSTİN’DE YAPILAN ZULMÜ HATIRLATMASI TARİHE “ONE MİNUTE” HADİSESİ OLARAK GEÇTİ.ANTİ PARANTEZ ŞUNUDA BELİRTEYİM: DÜNYADAKİ BİRÇOK BAĞIMSIZ DEVLET GİBİ TÜRKİYE DE BİR BLOĞA BAĞLI DEĞİL ARTIK… KENDİ BAĞIMSIZ POLİTİKALARINI ÜRETİYOR…NATO, BM GİBİ KURUM VE KURULUŞLARIN DA ULUSLARARASI HUKUK VE ANLAŞMALAR KONUSUNDA ‘KIYMETİ HARBİYESİ’ YOK ARTIK… AYAKTA KALANIN GÜÇLÜ OLANIN KURALI KOYDUĞU BİR DÜNYADAYIZ…(..)TÜRKİYE’NİN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ DEVAM EDECEKTİR ALLAH’IN İZNİYLE… HEPSİ TÜRKİYE İLE ANLAŞMAK ZORUNDA KALACAK...İŞTE BU YÜZDEN, BU ÜLKENİN BEKASI İÇİN BİR VE BERABER OLMAK LAZIM…YANİ TÜRKİYE’Yİ DÜNYAYA ŞİKAYET ETMEMEK, GAMMAZLAMAMAK LAZIM..,FETÖ ARGÜMANLARIYLA SİYASET YAPMAMAK LAZIM…ŞAHSİ ÇIKAR VE İKBAL İÇİN ÜLKEYİ SATMAMAK LAZIM...15 TEMMUZ’A TİYATRO DEMEMEK LAZIM…NATO/ABD OĞLANLARIYLA İŞ TUTMAMAK LAZIM…YANİ KISACASI NATO ÇOCUKLUĞU YAPMAYIN YETER!. GÜÇLÜNÜNÜN GÜCÜ NİSPETİNDE ŞEKİLLENDİRDİĞİ, ÖN PLANDAKİ MENFATİ NE GEREKTİRİYORSA ONU HAYATA GEÇİRDİĞİ VE SÖMÜRÜ ÇARKLARINI ÇALIŞTIRDIĞI, YENİ YENİ OLUŞUMLARI ŞEKİLLENDİRDĞİ BİR DÜNYADA İSLAM ÂLEMİ OLARAK DEMOKLESİN İN KILIÇINI BAŞIMIZDA SALLANDIRAMAYIZ
  • IkraIkra1 gün önce
    Biz cok hayranlar gorduk,yeri geldimi dusman kesilen..gozunun yasina bakmayan..seninde sonun yakindir siyonizm..islamdan baska tum inanclar yikilmaya yok olmaya mahkumdur..allah cc nurunu tamamlatacaktir..
  • İsmail İsmail 1 gün önce
    İsrail in başkenti cehennemin dibinde kuruluyor. .Selam ve selam
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