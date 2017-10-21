PKK ve Peşmerge Erbil'de mevzi kazıyor

Irak ordusunun Kerkük'e girmesiyle birlikte silahlarını da bırakıp kaçışan PKK'lılar ve Peşmerge Irak ordusu gelir korkusuyla Erbil'i savunma derdine düştü. Bu kapsamda PKK’lı teröristler ve Peşmerge Erbil’de savunma hattı oluşturuyor.

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin Erbil için talimat verdiği iddiası üzerine kentte kırmızı alarma geçildi.

İSRAİL AJANLARI ERBİL'DE CİRİT ATIYOR

Kerkük'te Irak Ordusu'ndan kaçan PKK'lı teröristler ve Peşmergeler, bölgedeki İsrail ajanlarından alınan talimatlarla mevzilendi.

PKK'LI TERÖRİSTLER PEŞMERGE KIYAFETİ GİYSİ

Irak Ordusu'na karşı Erbil'de direnmeyi planlayan PKK'lı teröristler, Peşmerge kıyafetleri giymeye başladı. Teröristleri, ayaklarındaki mekaplar ele verdi.

ELLERİNDE ALMAN FÜZELERİ

Almanya'nın verdiği füzeler ve diğer Avrupa ülkelerinden alınan silahlarla nöbet tutan peşmerge kıyafetli teröristler, bölgede direniş göstereceklerini söylüyor.

İSRAİL’İN ‘KÜRDİSTAN’ PLANI

İsrail Başbakanı Netanyahu, Barzani yönetiminin sözde referandumunu desteklediklerini açık bir şekilde beyan etmişti. Bölgede Kürt devleti kurulmasını isteyen üst akıl derin dünya devleti ve İsrail, bu kapsamda Barzani’ye destek veriyor.